Insgesamt sollte es der tick TS gelingen, durch ihre gute Marktpositionierung und die langjährigen Geschäftsbeziehungen zu bedeutenden Akteuren des Finanzsektors, den erfolgreichen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen. Der hohe Umsatzanteil an fixen bzw. wiederkehrenden Umsatzerlösen aus den Segmenten "Lizenzen und Betrieb" und "lastenabhängigen Erlösen" (fixe / wiederkehrende Umsatzerlöse GJ 2021/22: 61,5% / 94,3%), sollte auch zukünftig für einen sehr hohen "Sockelumsatz" sorgen. Durch die signifikanten Projektgeschäftsaktivitäten des Unternehmens, die oftmals in der Folge auch zu Lizenzumsatzerlösen führen würden, würden die Analysten damit rechnen, dass dieser "Sockelumsatz" auch künftig weiter ansteigen werde.



Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells haben die Analysten der GBC AG, basierend auf ihren gesenkten Schätzungen für die aktuelle Geschäftsperiode und angestiegenen Kapitalkosten, ihr bisheriges Kursziel auf 26,15 EUR (zuvor: 29,25 EUR) je Aktie gesenkt. Ihre moderate Kurszielsenkung resultiere primär aus sich erhöhten Kapitalkosten, die durch einen Anstieg des risikofreien Zinses (auf 0,80% statt zuvor 0,25%) bedingt gewesen seien.



In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, für die tick Trading Software-Aktie somit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial. (Analyse vom 11.07.2022)



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. (11.07.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX).Am 28.06.2022 habe die tick Trading Software AG (tick TS) ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres 2021/22 bekannt gegeben. Hiernach habe das Spezialsoftwareunternehmen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von 4,26 Mio. EUR erwirtschaftet und damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Umsatzrückgang von rund 2,0% (1. HJ 2020/21: 4,35 Mio. EUR) verzeichnet.Der Umsatzrückgang resultiere primär aus geringeren Einnahmen aus lastenabhängigen Gebühren, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3% auf 1,66 Mio. EUR (1. HJ 2020/21: 1,79 Mio. EUR) zurückgegangen seien. Hierbei sei zu betonen, dass die Gesellschaft erneut von den hohen Handelsaktivitäten an den Börsen habe profitieren können, jedoch seien die Spitzenwerte in punkto Handelsintensität des letzten Geschäftsjahres nicht mehr erreicht worden, was sich entsprechend auch im Rückgang der lastenabhängigen Erlöse widerspiegele. Die durch die Corona-Krise und weitere Faktoren ausgelöste Marktunsicherheiten würden weiterhin anhalten und damit eine hohe Handelsaktivität begünstigen.Im Kernsegment "Lizenzen und Betrieb" seien Umsatzerlöse in Höhe von 2,33 Mio. EUR erwirtschaftet und damit das hohe Umsatzniveau des vorherigen Halbjahres (1. HJ 2020/21: 2,40 Mio. EUR) nahezu bestätigt worden. Entgegengesetzt habe sich das Projektgeschäft entwickelt, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 77,0% auf 0,23 Mio. EUR (1. HJ 2020/21: 0,13 Mio. EUR) habe zulegen können.Darüber hinaus habe durch den kontinuierlichen Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung des bestehenden Produktportfolios das Bestandskundengeschäft geringfügig erweitert werden können. Zudem sei eine weitere renommierte inländische Bank als Neukunde gewonnen worden. Laut Unternehmensangaben biete diese Kooperation noch zusätzliche Erlöschancen in der Zukunft. Im Rahmen der Zusammenarbeit würden bereits Gespräche zur Erweiterung des Setups für diesen Kunden laufen.Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten habe sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,97 Mio. EUR und damit auch auf Nettoebene ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2020/21: 1,65 Mio. EUR) ergeben. Das um den zuvor erwähnten Einmalerlös und damit verbundener Effekte (Steuern etc.) bereinigte Nettoergebnis des Vorjahreszeitraums habe sich auf rund 0,90 Mio. EUR belaufen. Entsprechend sei auf bereinigter bzw. vergleichbarer Basis ein Nettoergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt worden.Im ersten Geschäftshalbjahr habe tick TS somit eine solide Performance erzielt. Die Umsatzerlöse seien insbesondere von den "Segmenten Lizenzen und Betrieb" sowie von den "lastenabhängigen Erlösen" getragen worden. Die erzielten Erlöszuwächse im Projektgeschäft hätten die geringfügigen Umsatzrückgänge in den Kernsegmenten größtenteils ausgleichen und damit zu einer insgesamt soliden Geschäftsentwicklung beitragen können.Mit der Ad hoc-Mitteilung vom 07.07.2022 habe das Management des Spezialsoftwareunternehmens seine bisherige Unternehmensguidance (Jahresüberschuss von 2,10 Mio. EUR bis 2,50 Mio. EUR) nach unten angepasst. Die Anpassung der Prognose basiere primär auf der Nichtrealisierung eines Großprojektes, dessen Erlöse bislang im laufenden Geschäftsjahr eingeplant gewesen seien. Zusätzlich seien die lastenabhängigen Erlöse marktbedingt seit April 2022 rückläufig. Für das aktuelle Geschäftsjahr rechne das Management nun mit einem Jahresüberschuss in einer Bandbreite von 1,80 Mio. EUR bis 2,20 Mio. EUR. Nach Einschätzung der Analysten betreffe diese Meldung nicht die im Februar 2022 bekannt gegebene Fortsetzung der Kooperation mit der sino AG, die die zukünftige Anbindung der sino-Kunden an die Handelssysteme der Baader Bank AG umfassen würden.Vor dem Hintergrund der bisherigen Unternehmensentwicklung und dem gesenkten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021/22, passen auch die Analysten der GBC AG ihre bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2021/22 nach unten an. Sie würden nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 8,32 Mio. EUR (bisher: 8,60 Mio. EUR) und einem Jahresüberschuss von 2,04 Mio. EUR (bisher: 2,25 Mio. EUR) rechnen. Für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 würden die Analysten weiterhin mit Umsatzerlösen in Höhe von 9,03 Mio. EUR bzw. 9,42 Mio. EUR rechnen. Mit Blick auf das Nachsteuerergebnis würden sie unverändert 2,47 Mio. EUR (GJ 2022/23e) und 2,61 Mio. EUR (GJ 2023/24e) erwarten.