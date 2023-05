Insgesamt sähen die Analysten tick TS mit ihrer vielversprechenden Positionierung weiterhin gut aufgestellt, um den bisherigen Erfolgskurs fortzusetzen. Das begonnene BOOSTER-Programm sollte nach dem erfolgreichen Abschluss die zukünftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens deutlich voranbringen können. (Analyse vom 02.05.2023)



DE000A0LA304



A0LA30



TBX



Kurzprofil tick Trading Software AG:



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. (02.05.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX).Die tick Trading Software AG (tick TS) habe auch im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen und hierbei mit ihrem Bestandskundenstamm weiterwachsen können. So hätten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr moderat um 3,9% auf 8,57 Mio. EUR (VJ: 8,25 Mio. EUR) erhöht. Angetrieben worden seien die erzielten Gesamterlöse v.a. durch den deutlichen Ausbau des Projektgeschäfts, was zu einem signifikanten Anstieg der Einmalerlöse geführt habe.Entgegengesetzt zu den angestiegenen Umsatzerlösen habe sich aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen und eines damit verbundenen geringeren Börsenhandels und des begonnenen BOOSTER-Investitionsprogramms (zusätzliche Kostenbelastung: ca. 0,40 Mio. EUR) die Profitabilität entwickelt. Entsprechend sei das EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 68,4% auf 2,51 Mio. EUR (VJ: 7,94 Mio. EUR) gesunken. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass das Unternehmen im Vorjahr zwei umfangreiche ergebniserhöhende Sondereffekte (4,49 Mio. EUR und 0,55 Mio. EUR) habe erzielen können. Auf Nettoebene sei ein Jahresergebnis in Höhe von 1,70 Mio. EUR erzielt worden, welches damit auf relativ ähnlichem Niveau wie das von den Analysten bereinigte vergleichbare Vorjahresergebnis (GBCe: 1,92 Mio. EUR) gelegen habe.In Anbetracht des erfolgreichen Geschäftsjahres 2021/22 in Verbindung mit dem Vollausschüttungsgebot der Gesellschaft habe der Vorstand und Aufsichtsrat der tick TS auf der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,84 EUR je Aktie (VJ: 4,35 EUR) vorgeschlagen, die auch in dieser Höhe beschlossen worden sei. Basierend auf dem aktuellen Kursniveau (9,00 EUR, Frankfurt, 27.04.2023) ergebe sich hieraus eine attraktive Dividendenrendite von rund 9,3%.Vor dem Hintergrund ihrer angepassten Schätzungen hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 18,30 EUR je Aktie (zuvor: 26,15 EUR je Aktie) ermittelt. Die Kurszielsenkung resultiere primär aus ihren gesenkten Ergebnisschätzungen. Daneben hätten sich auch ihre erhöhten Kapitalkosten, bedingt durch den Anstieg des risikofreien Zinses (von bisher 0,80% auf nun 2,00%) kurszielmindernd ausgewirkt.In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der tick Trading Software-Aktie.