Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (11.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp sei im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Grund seien Wertberichtigungen in der Stahlsparte wegen des gestiegenen Zinsniveaus gewesen. Höhere Kosten für Rohstoffe und Energie sowie niedrigere Stahlpreise hätten zu deutlichen Einbußen im operativen Ergebnis geführt, auch wenn der Rückgang nicht so stark ausgefallen sei, wie von Analysten zuvor befürchtet.Unter dem Strich sei in den Monaten Januar bis März ein Verlust von 223 Millionen Euro angefallen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitgeteilt habe. Im Vorjahr habe noch ein Nettogewinn von 565 Millionen Euro zu Buche gestanden. thyssenkrupp habe dabei auf sein Stahlgeschäft knapp 350 Millionen Euro abschreiben müssen. Die Wertberichtigungen seien dabei wegen gestiegener Zinsen und eines damit einhergehenden höheren Kapitalkostensatzes vorgenommen worden, wie das Unternehmen erläutert habe.Höhere Kosten sowie gesunkene Stahlpreise hätten das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei 205 Millionen Euro herauskommen lassen und damit deutlich unter dem Vorjahresniveau von 802 Millionen Euro. Analysten hätten im Vorfeld mit einem größeren Rückgang gerechnet. Dabei hätten das Handelsgeschäft und die Stahlsparte erhebliche Einbußen verzeichnet. Steel Europe habe dabei überraschend rote Zahlen geschrieben, Analysten seien zwar von einem deutlichen Ergebnisrückgang ausgegangen, hätten jedoch noch einen Gewinn erwartet. Positiv hätten sich hingegen das Automobilzulieferergeschäft sowie die Marine-Sparte entwickelt.Der Umsatz des Konzerns sei leicht von 10,6 Milliarden auf 10,1 Milliarden Euro zurückgegangen und habe ebenfalls über den Erwartungen des Marktes gelegen. Der Auftragseingang sei hingegen deutlich von 13,6 Milliarden auf 10,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Die habe an sinkenden Preisen im Handelsgeschäft sowie an Verkäufen von Unternehmensteilen gelegen. Positiv habe sich hier das Bild im Stahlgeschäft gezeigt, das höhere Bestellmengen insbesondere aus der Bau- und Autoindustrie verzeichnet habe und seinen Auftragseingang um neun Prozent habe steigern können.Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) habe thyssenkrupp bestätigt und rechne weiter mit einem bereinigten operativen Ergebnis im mittleren bis hohen dreistelligen Millionen-Euro Bereich - nach 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Den Jahresüberschuss sehe das Management weiterhin "mindestens" ausgeglichen. Der freie Mittelzufluss vor Fusionen und Akquisitionen dürfte hingegen leicht positiv ausfallen - zuvor habe thyssenkrupp einen "mindestens" ausgeglichenen Wert avisiert.Investierte Anleger bleiben unverändert an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. Ein Stopp bei 5,90 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 11.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Thyssenkrupp.