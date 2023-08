Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (23.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Seit eineinhalb Monaten sei thyssenkrupp cucera mittlerweile eigenständig an der Börse notiert. Auf das starke IPO mit einem kräftigen Kursanstieg sei Ernüchterung gefolgt. Seit Wochen pendele die Aktie des des Wasserstoff-Spezialisten knapp oberhalb des Ausgabepreises von 20 Euro. Doch bereits in der kommenden Woche könnte es wieder spannend werden.Am Montag, den 28. August, präsentiere thyssenkrupp nucera erstmals Zahlen. Und klar sei: Die Börse werde ganz genau hinsehen, ob die Tochter von thyssenkrupp die hohen Erwartungen erfüllen könne. Sollten gerade die ersten Zahlen in der Eigenständigkeit schlecht ausfallen, könnte das Vertrauen der neuen Anleger schnell wanken und die angesichts der Wachstumsfantasie hohe Bewertung nicht mehr zu halten sein.Große Sorgen sollten sich Anleger im Vorfeld allerdings nicht machen. So rechne Analyst Michael Kuhn von Deutsche Bank Research mit guten Zahlen. Der Quartalsbericht der Mutter thyssenkrupp habe bereits gezeigt, dass das dynamische Wachstum von nucera angehalten habe. Der Umsatz sei von der alkalischen Wasserelektrolyse getrieben, die Auftragseingänge dagegen von der Chlor-Alkali-Elektrolyse. Sein Kursziel laute weiterhin 30 Euro, damit sehe er auf dem aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von 37%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link