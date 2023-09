Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

21,10 EUR -0,75% (07.09.2023, 10:57)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

21,10 EUR 0,00% (07.09.2023, 10:30)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (07.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der erste Quartalsbericht von thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) seit dem Börsengang überzeugt auf der ganzen Linie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Elektrolyse-Spezialist habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 (per Ende Juni) den Umsatz um 79 Prozent auf 493 Mio. Euro gesteigert. Die Gesellschaft habe betont, dass sich der Umsatz bei der Wasserelektrolyse auf 240 Mio. Euro fast verzehnfacht habe. Allein im dritten Quartal seien in diesem Bereich 110 Mio. Euro erlöst worden. Das Betriebsergebnis sei um knapp 60 Prozent auf 7 Mio. Euro gestiegen. Der Auftragseingang sei um 13 Prozent auf 242,4 Mio. Euro geklettert. Dabei habe der Konzern von einer steigenden Nachfrage nach Anlagen zur Chlor-Alkali-Elektrolyse profitiert.Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September) erwarte das Unternehmen ein weiterhin starkes Umsatzwachstum. Denn das Unternehmen sehe sich nach Worten von CEO Werner Ponikwar "als weltweit führender Anbieter von Wasserelektrolyse-Technologie für die Herstellung von grünem Wasserstoff". Diese Position werde man weiter ausbauen. "Der langfristige Trend hin zum großvolumigen Einsatz des Energieträgers grüner Wasserstoff in der energieintensiven Industrie weltweit ist intakt", habe er gesagt. nucera sei dafür mit einer hocheffizienten Wasserelektrolyse-Technologie strategisch gut aufgestellt. Wenn es um grünen Wasserstoff gehe, seien Europa und die USA die am stärksten wachsenden Regionen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie: