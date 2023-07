Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (13.07.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Angesichts des schwachen Umfelds am Aktienmarkt war das IPO der thyssen-Wasserstofftochter nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) alles andere als ein Selbstläufer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In Großbritannien sei der Kurs des Zahlungsdienstleisters CAB Payments gerade erst am Tag des Erstlistings um 10 Prozent eingebrochen. Der britische Chemiekonzern WE Soda habe sein Debüt kurze Zeit vorher ganz abgesagt. Auch nucera schien der Sprung aufs Parkett nur mit Hängen und Würgen zu gelingen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Schließlich seien die Papiere zu 20 Euro und damit knapp unterhalb der Mitte der Preisspanne zugeteilt worden. Doch nachdem der erste Kurs an der Frankfurter Börse mit 20,20 Euro festgestellt worden sei, sei es mit den Papieren steil bergauf gegangen. Am Ende des Handelstages habe ein Plus von 17,2 Prozent auf 23,52 Euro an der Kurstafel angeschrieben gestanden.Scheinbar hätten sich einige Anleger von der relativ günstigen Bewertung zum Kauf animieren lassen. Schließlich sei diese gemessen am Umsatzmultiple weniger als halb so hoch wie bei den Wettbewerbern Nel und McPhy. Das IPO habe einen Emissionserlös von 605 Mio. Euro eingespielt, der ganz überwiegend an das Unternehmen gehe. thyssenkrupp wolle weiter eine Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter von Technologie für hocheffiziente Elektrolyseanlagen halten. Das Unternehmen entwickele Anlagen für die Herstellung von Wasserstoff, die bei der Dekarbonisierung von Industrie und Energiewirtschaft eine große Rolle spielen würden. Der Umsatz in dem Segment hat sich im ersten Geschäftshalbjahr verneunfacht und es entfielen darauf bereits 56 Prozent der gesamten Neuaufträge, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie: