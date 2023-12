Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



18.12.2023



18.12.2023



DE000NCA0001



NCA000



NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (18.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Nach dem starken IPO habe die Euphorie rund um thyssenkrupp nucera schnell deutlich abgenommen. Seit Anfang November habe die Aktie, die inzwischen in den SDAX aufgestiegen sei, aber einen Boden ausgebildet. Im vierten Quartal 2022/23 habe sich das Geschäft nun gut entwickelt, allerdings drohe im neuen Geschäftsjahr ein operativer Verlust.Der Elektrolyse-Spezialist nucera sei im vergangenen Geschäftsjahr dank des Hochlaufens seines Wasserstoffgeschäfts kräftig gewachsen. So sei der Umsatz 2022/23 um 70 Prozent auf 652,8 Mio. Euro gestiegen, wie die Tochter des Industriekonzerns thyssenkrupp am Montag in Dortmund bekannt gegeben habe. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe von 8,8 Mio. auf 23,8 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe thyssenkrupp nucera mit 22,5 Mio. Euro ebenfalls ein Vielfaches mehr verdient, nach sechs Mio. Euro im Vorjahr. Dabei habe das Unternehmen auch von einem guten Schlussquartal profitiert, in dem die Ergebnisse besser ausgefallen seien als von Analysten angenommen.Für das neue Geschäftsjahr 2023/24 habe der Elektrolyse-Spezialist ein weiteres Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich angekündigt. Das Hochlaufen des Wasserstoffgeschäfts werde die Ergebnisse jedoch belasten, wie das Unternehmen erläutert habe. So gehe thyssenkrupp nucera von einem operativen Verlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus.Die thyssenkrupp nucera-Aktie gehört auf die Watchlist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2023)Mit Material von dpa-AFX