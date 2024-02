Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (13.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera habe einen starken Auftakt ins neue Geschäftsjahr 2023/24 hingelegt. Nach der Talfahrt der vergangenen Wochen reagiere die Aktie im frühen Handel mit einem deutlichen Plus. Für Impulse sorge vor allem der über den Erwartungen liegende Auftragseingang.thyssenkrupp nucera habe vor allem vom Hochlauf des Wasserstoffgeschäfts und der Umsetzung eines damit verbundenen Großauftrags in Saudi-Arabien profitiert. Der Umsatz sei im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 208 Millionen Euro geklettert. Allerdings würden die Kosten für den Aufbau des Wasserstoffgeschäfts die Margen belasten. Das EBIT habe deshalb sogar bei minus 0,9 Millionen Euro gelegen - nach einem Gewinn von elf Millionen Euro vor einem Jahr. Sowohl der Umsatz als auch das EBIT hätten aber über den Erwartungen gelegen. Diese hätten mit 192 Millionen Euro respektive einem Verlust von vier Millionen Euro gerechnet.Unter dem Strich habe thyssenkrupp nucera trotz des negativen EBIT aber schwarze Zahlen schreiben können - hier habe sich ein besseres Finanzergebnis durch höhere Zinserträge ausgezahlt. Ein Nettogewinn von 2,8 Millionen Euro habe zu Buche gestanden. Im Vorjahr seien es noch 8,5 Millionen Euro gewesen. Wichtig zudem: Der Auftragseingang sei von 161 Millionen auf 176 Millionen Euro gestiegen und habe damit auch über dem Konsens der Experten gelegen.Die Zahlen von thyssenkrupp nucera seien gut und lägen über den Erwartungen. An den langfristigen Aussichten bestünden ohnehin kaum Zweifel. Dennoch: Das Chartbild sei weiter angeschlagen, Wasserstofftitel stünden in der Gunst der Anleger nicht gerade weit oben.Anleger müssen bei einem Neueinstieg deshalb nach wie vor nichts überstürzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2024)