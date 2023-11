unter folgendem Link.



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (21.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Der SDAX-Konzern habe am Dienstagabend überraschend einige Aussagen zur Geschäftsentwicklung getätigt. Quantitative Daten würden zwar fehlen, doch zumindest sei im vierten Quartal ein operativer Gewinn eingefahren worden. Der Elektrolyse-Spezialist spreche von einem starken Umsatzwachstum im abgelaufenen vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, das v.a. auf dem hohen Auftragsbestand bei alkalischer Wasserelektrolyse (AWE) fuße. Infolge der starken Entwicklung im operativen Geschäft und Einmaleffekten sei auch das EBIT leicht positiv, zumal organisatorische Anlaufkosten teilweise später anfallen würden. Der Auftragseingang habe dagegen unter dem Vorjahresniveau gelegen. Dies führe thyssenkrupp nucera auf übliche Schwankungen zurück.Der Konzern spreche von weiteren Fortschritten bei der Wachstumsstrategie und einem dynamischen Wachstum. Konkrete Zahlen würden fehlen, diese sollten dann am 18. Dezember folgen, wenn die Bücher geöffnet würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU