Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

21,68 EUR -1,72% (24.08.2023, 17:44)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

21,56 EUR -1,28% (24.08.2023, 17:37)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (24.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Rund eineinhalb Monate sei thyssenkrupp nucera inzwischen eigenständig an der Börse notiert. Nach einem starken IPO sei es zuletzt etwas ruhiger geworden, in der kommenden Woche stünden dann erstmals Quartalszahlen vor der Tür. Ein weiteres positives Signal könnte dann bereits Anfang September folgen.Unter Experten gelte es quasi als sichere Sache, dass nucera im September in den SDAX aufsteigen werde. Aktuell komme der Wasserstoff-Spezialist auf eine Marktkapitalisierung von 2,77 Milliarden Euro. Auch wenn gut 50 Prozent der Aktien bei thyssenkrupp und etwas mehr als ein Viertel bei Industrie de Nora lägen, reiche der Streubesitz problemlos aus, damit der Wert bei der kommenden Anpassung in den Index der kleinen Werte aufgenommen werden dürfte.Nach Berechnungen von Index-Experte Luca Thorißen von der Stifel Europe Bank liege nucera beim Börsenwert nach Streubesitz derzeit auf Platz 132. Zum Stichtag müsse die Aktie dann mindestens auf Rang 153 liegen. Dabei gehe es um den durchschnittlichen Kurs der letzten 20 Handelstage im August. Potenzieller Abstiegskandidat sei derweil der Bildverarbeitungsspezialist Basler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link