Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (11.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Solle der sektorübergreifende Durchbruch von grünem Wasserstoff gelingen, seien enorme Investitionen notwendig, v.a. in Elektrolyseure. Die Anlagen würden als das Herzstück bei der Produktion von grünem Wasserstoff gelten. Unter anderem werde der Produktionspreis pro Kilogramm Wasserstoff darüber entscheiden, wie sich der Energieträger durchsetzen werde.Laut einer Studie von BloombergNEF sollten die Kosten für die Produktion von einem Kilogramm Wasserstoff bis 2030 um knackige 57% fallen. Der Grund für den erheblichen Rückgang, den die Studienverfasser erwarten würden, seien günstigere erneuerbare Energien und kostengünstigere Elektrolyseure.Vor allem die weitere Automatisierung der Fertigungsstätten mit höheren jährlichen Kapazitäten könnte dafür sorgen, dass die Kosten für Elektrolyseure drastisch sinken und sich gleichzeitig auch die Margen bei Elektrolyseur-Herstellern nachhaltig verbessern würden. Denn noch würden Player wie Nel, Plug Power und auch Nucera (bezogen auf das Elektrolyseur-Geschäft) nicht profitabel wirtschaften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie: