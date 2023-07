Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

23,52 EUR -5,08% (10.07.2023, 17:17)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

23,44 EUR -0,34% (10.07.2023, 17:03)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (10.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Nach dem erfolgreichen Börsendebüt und einem erneut starken Handelsstart habe die thyssenkrupp nucera-Aktie am Montag in beide Richtungen wilde Ausschläge gezeigt. Zwischen 22,80 und 25,28 Euro habe sich der Titel bewegt, aktuell notiere er knapp oberhalb des Freitagsschlusskurses von 23,52 Euro. Inzwischen habe der Konzern auch die ersten Pflichtmitteilungen offengelegt.So sei nun offiziell bestätigt worden, dass die Beteiligung von thyssenkrupp an der Tochter auf 50,2 Prozent zurückgegangen sei. Vor dem Börsengang habe der MDAX-Konzern noch zwei Drittel gehalten, der Rest habe bei Industrie De Nora aus Italien gelegen. Inzwischen seien auch weitere Großaktionäre wie der saudi-arabische Staatsfonds PIM oder der Green-Tech-Fonds von BNP an Bord.Ein Zeichen habe derweil auch nucera-CEO Werner Ponikwar gesetzt. Er habe zum Ausgabepreis von 20,00 Euro je Aktie Papiere im Wert von 29.020 Euro gezeichnet. Ein Fingerzeig dafür, dass er an einen erfolgreichen Börsengang glaube und mit höheren Kursen bei der Aktie rechne. Der starke Handelsstart gebe ihm durchaus Recht und habe ihm bereits Gewinne von knapp 20 Prozent beschert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link