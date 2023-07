Mit Material von dpa-AFX



22,12 EUR +1,37% (26.07.2023, 14:34)



22,16 EUR +1,28% (26.07.2023, 14:19)



DE000NCA0001



NCA000



NCH2



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (26.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Die Bundesregierung wolle Tempo machen bei der Erzeugung, dem Import und der Nutzung von Wasserstoff als klimafreundlichem Energieträger. Dazu wolle sie ihr bisheriges Ziel, bis zum Jahr 2030 Erzeugungsmöglichkeiten in Deutschland von fünf Gigawatt zu schaffen, auf mindestens zehn Gigawatt verdoppeln. Vor allem Elektrolyse-Spezialisten könnten hiervon besonders profitieren.Für 2030 gehe die Bundesregierung für Deutschland von einem Wasserstoffbedarf von 95 bis 130 Terawattstunden aus, inklusive sogenannter Wasserstoffderivate wie Ammoniak, Methanol oder synthetischer Kraftstoffe, die zum Beispiel für den Transport per Schiff genutzt würden. Davon würden nach Einschätzung der Regierung 50 bis 70 Prozent durch Importe aus dem Ausland gedeckt werden, bei steigender Tendenz in den Jahren danach. Dabei wolle die Regierung auf soziale und ökologische Standards im Herkunftsland achten.Um grünen Wasserstoff zu erzeugen, bedürfe es vor allem eines: Elektrolyseure. Mithilfe der Geräte lasse sich aus erneuerbaren Strom grüner Wasserstoff gewinnen. Plug Power beispielsweise setze aus technologischer Sicht wie ITM Power aus Großbritannien auf PEM-Elektrolyseure.Das norwegische Unternehmen Nel hingegen biete neben PEM-Einheiten auch alkalische Elektrolyseure an. thyssenkrupp nucera hingegen setze vor allem auf die Chlor-Alkali-Elektrolyse.Die Investitionen in Wasserstoff würden in Deutschland und darüber hinaus weiter erhöht. Vor allem Elektrolyse-Spezialisten wie Nel, Plug Power oder thyssenkrupp nucera sollten vom potenziellen Boom profitieren.Alle drei Titel führt "Der Aktionär" derzeit auf der Kaufliste, so Michel Doepke. Auch Ceres Power (arbeite ebenfalls an einer spannenden Elektrolyse-Technologie), der Brennstoffzellen-Spezialist PowerCell und der Experte für Wasserstoff-Hochdruckbehälter und -systeme, Hexagon Purus, hätten gute Chancen, um am steigenden Investitionsbedarf in den Wasserstoff-Sektor zu partizipieren. Einzelinvestments würden allerdings nur spekulativ ausgerichteten Anlegern vorbehalten bleiben. (Analyse vom 26.07.2023)