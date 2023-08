Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

22,52 EUR -1,66% (03.08.2023, 11:24)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

22,58 EUR -1,74% (03.08.2023, 11:03)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (03.08.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera: Favorit im Bereich Wasserstoff - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Im Rahmen der Energiewende habe sich Deutschland ambitionierte Energie- und Klimaziele gesetzt. Für deren Erreichen müsse die Energie- und Rohstoffversorgung, die bislang noch zu einem großen Teil auf fossilen Brennstoffen beruhe, dekarbonisiert werden, in dem sie auf erneuerbare oder hierauf beruhende erneuerbare Energieträger umgestellt werde. Ein wichtiger Baustein dabei sei Wasserstoff.Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) wolle die Bundesregierung den Einsatz klimafreundlicher Wasserstofftechnologien vorantreiben. Die 2020 erstmals vorgestellte NWS sei nun an aktuelle Entwicklungen angepasst und weiterentwickelt worden. Dabei würden insbesondere die bis 2030 auf zehn Gigawatt verdoppelten Ausbauziele der Elektrolysekapazität bzw. in der Wasserstoffproduktion auffallen. Von einem solchen Schritt dürften insbesondere diejenigen Unternehmen profitieren, welche die zur Wasserstoffherstellung nötigen Technologien für Elektrolyseanlagen anböten. 2G Energy zum Beispiel gehe davon aus, dass die Nachfrage nach wasserstofffähigen KWK-Lösungen, in den Jahren vor 2030 und danach spürbar steigen dürfte. Der Nebenwert bleibe daher ebenfalls einer der Lieblinge der Experten. (Ausgabe 30/2023)