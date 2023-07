Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (10.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Einen erfolgreichen Börsenstart habe am Freitag thyssenkrupp nucera hingelegt. Die Wasserstoff-Tochter von thyssenkrupp habe zunächst zwar nur knapp über dem Ausgabepreis in den Handel starten können, auf Xetra habe die Aktie bis zum Handelsschluss dann aber knapp 18 Prozent zugelegt. Auch am Montag sehe es weiterhin gut aus.Im frühen Handel würden die Indikationen auf weiter steigende Kurse hindeuten. Mehr als 25 Euro je nucera-Aktie würden inzwischen gezahlt, das entspreche einem Aufschlag von mehr als 25 Prozent zum Zeichnungskurs. Die Marktkapitalisierung des Konzerns sei damit bereist auf rund 3,2 Milliarden Euro gestiegen.Bereits im vergangenen Jahr sei der Börsengang von thyssenkrupp nucera avisiert worden. Angesichts von Ukraine-Krieg, Inflation und dem allgemein schwierigen Marktumfeld sei er aber immer wieder verschoben worden. Nun sei die zuletzt so karge IPO-Landschaft in Deutschland aber erfolgreich wiederbelebt worden. Das zweite große IPO des Jahres sei ein Erfolg gewesen, nachdem die United Internet-Tochter Ionos noch enttäuscht habe - hier notiere der Kurs bis heute weit unter dem Ausgabepreis. Dabei habe United Internet ähnlich wie jetzt auch thyssenkrupp vor dem Börsengang ebenfalls deutliche Abstriche zu den vorher gehandelten Bewertungen gemacht.Klar sei: Günstig sei die nucera-Aktie nicht. Im laufenden Jahr dürfte der Konzern auf einen Umsatz von knapp über 600 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 25 bis 30 Millionen Euro kommen. Das entspreche einem KUV von knapp über 5 und einem KGV im niedrigen dreistelligen Bereich.nucera habe mit den deutlichen Kursgewinnen am Freitag für Aufsehen gesorgt. Die Aktie ist eine Bereicherung für die Börsenlandschaft in Deutschland und hat langfristig noch deutlich mehr Potenzial, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link