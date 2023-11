Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

14,23 EUR +0,57% (13.11.2023, 11:26)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

14,23 EUR +0,35% (13.11.2023, 11:10)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (13.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei thyssenkrupp nucera sei die Euphorie längst verflogen. Seit dem erfolgreichen Börsengang sei es mit dem Wasserstofftitel quasi nur nach unten gegangen. Rund 30 Prozent unter dem Ausgabepreis notiere der SDAX-Titel inzwischen.Die Deutsche Bank sehe in einer neuen Studie zwar kräftiges Wachstum, es werde aber auch Kritik geäußert. Analyst Michele della Vigna rechne bis 2025 im Schnitt mit einem Umsatzplus von 50 Prozent pro Jahr. Zudem habe er die starke Bilanz und die gut gefüllte Kasse bei nucera gelobt. Allerdings sei die Profitabilität deutlich geringer als etwa bei DeNora. Das Kursziel sehe della Vigna bei 16 Euro nur knapp oberhalb des aktuellen Kurses. Entsprechend laute das Votum auch lediglich "neutral".Im Juli hätten die Mutter thyssenkrupp sowie der Partner DeNora thyssenkrupp nucera an die Börse gebracht. Bereits am ersten Handelstag habe die Aktie zweistellig zugelegt, die Euphorie sei groß gewesen, dass ein neuer deutscher Wasserstofftitel an der Börse durchstarten könnte. Doch inzwischen sei davon nicht mehr viel zu spüren. Eine Bodenbildung der Aktie nach dem rasanten Abverkauf lasse weiter auf sich warten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link