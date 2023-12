Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

18,65 EUR +9,77% (18.12.2023, 12:39)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

18,67 EUR +12,27% (18.12.2023, 12:24)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (19.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Nach den starken Zahlen am Montag springe die Aktie von thyssenkrupp nucera am Dienstag noch einmal an. Angetrieben von positiven Einschätzungen der Analysten lege der SDAX-Wert sogar zweistellig zu. Vom Tief in der vergangenen Woche stehe mittlerweile ein Gewinn von rund 30% zu Buche.Mehrere Experten hätten ihren Kursziele nach den Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 und dem neuen Ausblick zwar etwas gesenkt. Allerdings würden sie nach wie vor viel Kurspotenzial signalisieren, auch deutlich über das Rekordhoch kurz nach dem IPO bei 25,28 Euro hinaus.thyssenkrupp nucera wolle in den kommenden Jahren kräftig von der weltweit steigenden Nachfrage nach klimaneutral erzeugtem Wasserstoff profitieren. Passend dazu hätten laut "Handelsblatt" Deutschland und sechs weitere europäische Staaten zugesagt, bis 2035 alle Kraftwerke, die noch CO2 ausstoßen würden, aus ihren Stromnetzen zu verbannen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link