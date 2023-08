Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

21,08 EUR -4,01% (29.08.2023, 14:32)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

21,14 EUR -2,13% (29.08.2023, 14:17)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (29.08.2023/ac/a/d)

Die Geschäfte von thyssenkrupp nucera würden gut laufen, was die Quartalszahlen bewiesen hätten. Der Umsatz habe sich auf 187 Mio. Euro annähernd verdoppelt. Der Gewinn sei ordentlich bei knapp über 6 Mio. Euro ausgefallen. Die Nachfragesituation sei ordentlich. Dafür sehe der Wert ein wenig zu traurig aus. Man könnte bei der thyssenkrupp nucera-Aktie auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.08.2023)