Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

22,24 EUR +0,18% (11.08.2023, 13:03)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

22,30 EUR +0,90% (11.08.2023, 12:34)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (11.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Vor gut einem Monat hab thyssenkrupp seine Wasserstoff-Tochter an die Börse gebracht. Detaillierte Zahlen zum dritten Quartal werde der Börsenneuling aber erst am 28. August vorlegen. thyssenkrupp nucera befinde sich aber auf Wachstumskurs profitiere und von seiner starken Marktposition, heiße es aus der Firmenzentrale. Zudem berichtet habe thyssen nucera am Donnerstag von einem höheren Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal, basierend auf einer "starken Entwicklung bei Neuanlagen" im Bereich Chlor-Alkali, berichtet. Das EBIT sei positiv und bewege sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, so das Unternehmen weiter. Konkrete Zahlen lasse der Wasserstoff-Spezialist allerdings vermissen. Die Marktteilnehmer würden sich bis zum 28. August also gedulden müssen.nucera sei definitiv eine Bereicherung für die Börsenlandschaft, habe einen starken Start gefeiert und gute Wachstumsaussichten. Spekulativ orientierte Anleger könnten sich ein paar Stücke ins Depot legen. Langfristig habe das Papier viel Potenzial, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie: