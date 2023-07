Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp nucera-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

22,98 EUR +13,76% (07.07.2023, 14:13)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp nucera-Aktie:

23,08 EUR +14,26% (07.07.2023, 13:58)



ISIN thyssenkrupp nucera-Aktie:

DE000NCA0001



WKN thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCA000



Ticker-Symbol thyssenkrupp nucera-Aktie:

NCH2



Kurzprofil thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA:



thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. (07.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp nucera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) unter die Lupe.Das erste große IPO des Jahres an der deutschen Börse sei ein Erfolg. Nachdem die Aktie von thyssenkrupp nucera zunächst mit 20,20 Euro knapp über dem Ausgabepreis von 20 Euro in den Handel gestartet sei, notiere sie mittlerweile rund 20 Prozent höher und sei bereits bis an die 24-Euro-Marke gestiegen. Die attraktive Bewertung locke viele Anleger an.Der Angebotspreis habe lediglich zu einer Bewertung von 2,5 Milliarden Euro geführt. Die Mutter thyssenkrupp habe damit Abstriche zur ursprünglich gehandelten Bewertung gemacht, um die Chancen für einen erfolgreichen Handelsstart zu erhöhen. Das sei angesichts des starken Börsenstarts durchaus gelungen.Sowohl für potenzielle Kunden als auch Mitarbeiter könnte nucera durch den Gang in die Eigenständigkeit attraktiver werden, meine Analyst Christian Obst von der Baader Bank. Er rechne damit, dass sich der Börsenwert von 2,5 auf 3,5 Milliarden Euro innerhalb von 18 Monaten erhöhen könnte - die Aktie müsste dazu etwa bis auf 28 Euro klettern.thyssenkrupp nucera sei eine Bereicherung für die deutsche Börsenlandschaft und habe einen erfolgreichen Start am Markt gefeiert. Die langfristigen Aussichten würden ebenfalls stimmen.Im Sog von thyssenkrupp nucera profitiere auch die Mutter thyssenkrupp, die mit einem Plus von mehr als drei Prozent zu den stärksten Aktien im MDAX gehöre. Durch das IPO sollten hier verborgene Werte gehoben werden, durch die Impulse könnte der Sprung über den Widerstand bei 7,50 Euro zeitnah gelingen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2023)