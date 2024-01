Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,776 EUR -0,21% (30.01.2024, 09:40)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,776 EUR +0,21% (30.01.2024, 09:37)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks.



Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (30.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Aktie stehe seit Wochen unter Druck. Während sich der DAX unverändert auf Rekordjagd befinde, habe die thyssenkrupp-Aktie seit Mitte November mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Derweil würden die Verhandlungen mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH wegen einer Partnerschaft im Stahlgeschäft offenbar weiterlaufen.Man führe "konstruktive und ergebnisoffene Gespräche", habe thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López in seiner am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung erklärt. Die Aktionärsversammlung sei für diesen Freitag in Bochum angesetzt.Verhandlungsgegenstand sei eine Gemeinschaftsfirma. "Unser Ziel ist es, unser führendes Know-how im Bereich Hightech-Stahl mit der Energieexpertise von EPH zu kombinieren", so López. Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Joint Ventures sei aktuell Gegenstand der Verhandlungen. "Die konjunkturellen Herausforderungen in der Stahlindustrie machen die Gespräche nicht leichter", habe López eingeräumt. Einzelheiten habe der Manager nicht genannt."Wichtig für uns ist: Wir brauchen eine gute Lösung für den Stahl, für die Beschäftigten beim Stahl, aber auch für unsere Kunden beim Stahl - und damit die deutsche und europäische Wirtschaft", habe er betont. Dies gehe nur unter Einbeziehung aller Interessenvertreter. Das schließe "selbstverständlich" die Arbeitnehmervertreter auf allen beteiligten Ebenen ein. Sie würden regelmäßig über alle relevanten Entwicklungen informiert. Genauso stehe man in einem regelmäßigen Austausch mit der Politik.EPH gehöre dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky. Zu dem Konzern würden in Ostdeutschland die Braunkohlekonzerne Mibrag und Leag gehören, die künftig verstärkt klimaneutral erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen möchten.Auch wenn die einzelnen Teile von thyssenkrupp mehr wert sein dürften als der Gesamtkonzern, bietet sich ein Neueinstieg aktuell nicht an, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link