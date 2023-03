Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,692 EUR +5,55% (21.03.2023, 11:57)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,706 EUR +6,55% (21.03.2023, 11:45)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (21.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Neue Gerüchte gebe es am Dienstag zu den Abspaltungsplänen für die Stahlsparte von thyssenkrupp. Laut einem Bericht im "Handelsblatt" sei der Aufsichtsrat zwar nach wie vor uneins über die richtige Strategie, doch es gebe neue Interessenten für das Geschäft. Eine Entscheidung stehe allerdings weiterhin aus.Auf einer Sondersitzung des Gremiums am 31. März wolle thyssenkrupp-Chefin Martina Merz ihre Pläne für eine Trennung von der Stahlsparte vorstellen, schreibe das "Handelsblatt" am Dienstag. Teile des Managements und die Gewerkschaft IG Metall hätten allerdings am Stahlgeschäft festhalten und die Einheit zum neuen Kerngeschäft des Konzerns erklären wollen. Merz dürfte demnach Schwierigkeiten haben, die Abspaltung im Aufsichtsrat durchzusetzen, in dem die IG Metall traditionell stark sei.Merz habe mithilfe der beauftragten Investmentbank Goldman Sachs das Interesse des Finanzinvestors CVC Capital Partners geweckt, der allerdings nur einen Euro für die Stahlsparte bieten wolle, heiße es im Bericht unter Berufung auf mehrere mit der Transaktion vertraute Personen. Allerdings würde CVC Investitionszusagen machen und müsste milliardenschwere Pensionsverbindlichkeiten übernehmen.Zudem hoffe thyssenkrupp auf ein Angebot der brasilianischen CSN. Das indische Stahlunternehmen Jindal und weitere Interessenten aus Asien und Arabien hätten nach ersten Prüfungen nicht bieten wollen. Das Projekt stehe allerdings noch am Anfang, eine Buchprüfung finde noch nicht statt. thyssenkrupp, CVC, CSN und Jindal hätten dem Bericht zufolge eine Stellungnahme abgelehnt.Der Konzern habe die Stahlsparte wegen seiner andauernden Einstufung als Verkaufsobjekt bei Investitionen kurzgehalten, würden Mitarbeiter dem Bericht zufolge berichten. Inzwischen könnten einige Stahlqualitäten nicht mehr hergestellt werden, da Walzanlagen und andere Gewerke "ausgelutscht" seien.Die Zukunft der Stahlsparte bleibe ein Schlüsselthema bei thyssenkrupp. Mit einer zeitnahen Entscheidung sei aber noch immer nicht zu rechnen. Dennoch gilt: Auf dem aktuellen Bewertungsniveau überwiegen die Chancen beim MDAX-Konzern, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 21.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link