Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (11.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstagmorgen sei es soweit gewesen, der Stahlriese habe seine Zahlen für das dritte Quartal seines gebrochenen Geschäftsjahres veröffentlicht. Die steigenden Preise hätten dem Konzern deutlich mehr Umsatz in die Kasse gespült. Jedoch habe thyssenkrupp bei seiner Prognose für den Jahresüberschuss enttäuscht. So würden die Zahlen im Detail aussehen.Der Umsatz sei im dritten Quartal um gut ein Viertel auf knapp elf Milliarden Euro gestiegen, wie das Thyssenkrupp am Donnerstag in Essen mitgeteilt habe. Die Auftragseingänge hätten um 13 Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro zulegen können. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe thyssenkrupp mit 721 Millionen Euro fast verdreifachen können.Treiber der Entwicklung seien höhere Umsätze und bessere Margen im Handels- und im Stahlgeschäft gewesen. Dazu seien Effizienzsteigerungen im Zusammenhang mit dem laufenden Restrukturierungsprogramm gekommen. Gegenläufige Faktoren seien die anhaltenden Lieferkettenprobleme und höhere Rohstoff- und Materialkosten gewesen. Diese hätten insbesondere das Automobilzuliefergeschäft sowie die Sparte für Industriekomponenten spürbar belastet, wie der Konzern erläutert habe. Lieferengpässe würden auch für verzögerte Abrufe aus der Automobilbranche im Stahlgeschäft sorgen."Auch im dritten Quartal haben wir unsere verbesserte Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt", habe Finanzvorstand Klaus Keysberg kommentiert. "Da werden wir nicht nachlassen."Wegen der gestiegenen Zinsen und damit einhergehenden höheren Kapitalkosten habe thyssenkrupp Wertberichtigungen von 480 Millionen Euro vornehmen müssen, die überwiegend auf den Stahlbereich entfallen seien. Das Nettoergebnis nach Minderheiten sei daher von 125 Millionen auf 76 Millionen Euro zurückgegangen. Aus diesem Grund habe das Unternehmen auch seine Prognose für den Jahresüberschuss gesenkt und gehe nun von einem hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Bislang habe thyssenkrupp hier mindestens eine Milliarde Euro erreichen wollen.Der Preisanstieg habe thyssenkrupp auch im dritten Quartal belastet, so Keysberg. "Für das vierte Quartal erwarten wir aber eine deutliche Entspannung beim Nettoumlaufvermögen und auch einen deutlich positiven Cashflow."Den restlichen Ausblick habe das Unternehmen bestätigt. thyssenkrupp erwarte für 2021/22 (per Ende September) einen Umsatzanstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) solle von 796 Millionen auf mindestens zwei Milliarden Euro steigen. Dazu rechne das Management mit einem freien Mittelabfluss vor Fusionen und Akquisitionen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.Die Zahlen respektive die Prognose seien gemischt angekommen. Nach einem Kursrutscher zu Handelsbeginn am Donnerstag habe sich die thyssen-Aktie nun wieder in die Gewinnzone schieben können. Solange der Stahlbereich noch Bestandteil des Konzerns sei, werde die hohe Zyklik beim Stahl weiter dafür sorgen, dass die thyssenkrupp-Aktie sehr konjunkturabhängig sei.Aktuell greifen angesichts der Rezessionssorgen deshalb nur spekulative Anleger zu, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2022)