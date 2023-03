Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (01.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Als größter Stahlhersteller Deutschlands stehe thyssenkrupp vor einer besonderen Herausforderung, um den Weg zur Klimaneutralität zu bestreiten. Ende 2026 wolle der Essener Konzern seine neue wasserstofffähige Großanlage zur Eisenherstellung in Betrieb nehmen.Zunächst solle die sogenannte Direktreduktionsanlage (DR-Anlage) mit Erdgas betrieben werden, ab Ende 2027 dann auch mit zunehmend mehr Wasserstoff, wie thyssenkrupp Steel-Chef Bernhard Osburg am Mittwoch in Duisburg gesagt habe. Das gesamte Projekt solle mehr als 2 Mrd. Euro kosten. Es handele sich um die größte derartige Anlage in Deutschland, habe es geheißen. Herzstück sei die DR-Anlage mit zwei sogenannten Einschmelzern. Den Auftrag dafür habe thyssenkrupp jüngst an den in Nordrhein-Westfalen ansässigen Anlagenbauer SMS Group vergeben. Das Auftragsvolumen für SMS liege bei über 1,8 Mrd. Euro.In der Anlage könne klimaneutral hergestellter Wasserstoff die in klassischen Hochöfen verwendeten Kohle und Koks ersetzen, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen. Anders als Hochöfen würden DR-Anlagen kein flüssiges Roheisen, sondern festen Eisenschwamm produzieren. Damit dieser zu Stahl weiterverarbeitet werden könne, müsse er erst eingeschmolzen werden.Die Auftragsvergabe markiere für thyssenkrupp eine entscheidende technologische Wende in seiner mehr als 200-jährigen Geschichte, habe das Unternehmen betont. Nun beginne der Ersatz der CO2-intensiven Stahlproduktion durch klimafreundliche Technologien. Die Anlage solle dem Unternehmen helfen, eine "führende Wettbewerbsposition auf entstehenden Märkten für grünen Stahl" zu erreichen. Spätestens 2045 solle die Stahlproduktion von thyssenkrupp komplett klimaneutral sein. Bund und Land wollten den Bau fördern, allein das Land Nordrhein-Westfalen wolle bis zu 700 Mio. Euro geben. Die beihilferechtliche Genehmigung durch die EU werde in den nächsten Monaten erwartet.Der Wandel zu grünem Stahl erfordere weiter kräftige Investitionen. Doch das sei längst eingepreist. thyssenkrupp habe hier zwar noch einen weiten Weg vor sich, aber die Richtung stimme. Wer darauf setze, dass die Konjunktur robuster bleibe als befürchtet, könne deshalb weiter auf steigende Kurse beim Zykliker setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link