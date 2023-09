Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,014 EUR -2,12% (07.09.2023, 16:35)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,048 EUR -2,33% (07.09.2023, 16:21)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (07.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im eher schwachen Marktumfeld verliere der MDAX-Titel am Donnerstag rund zwei Prozent an Boden. Der nachhaltige Ausbruch über den Widerstandsbereich um 7,50 Euro sei damit einmal mehr nicht gelungen. Eine wichtige personelle Veränderung scheine dabei am Markt nicht gut anzukommen.So werde Finanzchef Klaus Keysberg thyssenkrupp verlassen. Er habe beschlossen, seinen bis Ende Juli 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, habe der Konzern am Mittwochabend mitgeteilt. Keysberg sei bereits seit 1996 bei thyssenkrupp und verantworte seit April 2020 das Finanzressort.Das Management habe bereits begonnen, einen Nachfolger zu suchen, habe thyssenkrupp noch mitgeteilt. Leicht werde es für Keysbergs Nachfolger nicht. In den vergangenen Quartalen habe der Konzern zwar bereits Fortschritte gemacht, was die lange Zeit schwache Entwicklung des Freien Cashflows angehe und die angeschlagene Bilanz sei aufpoliert worden. Dennoch würden mit den milliardenschweren Pensionsverpflichtungen, dem teuren Wandel zu klimaneutralen Stahl oder auch der hohen Zyklik des Geschäfts große Risiken bleiben.Viele Fragezeichen bestünden zudem auch nach wie vor rund um den Konzernumbau. Sowohl um das Stahlgeschäft als auch um die Marinesparte würden sich seit Monaten immer wieder Gerüchte ranken - eine Abspaltung, ein Zusammenschluss oder ein Verkauf scheinen genauso möglich wie der Verbleib im Konglomerat. Während unter Keysberg und der ehemaligen Konzernchefin Martina Merz trotz vieler Gerüchte wenig Tatsachen geschaffen worden seien, habe der neue CEO Miguel López zuletzt bereits die Wasserstoff-Tochter Nucera kurz nach Amtsantritt an die Börse gebracht. Gemeinsam mit einem neuen Finanzchef könnte er nun auch beim weiteren Umbau aufs Gaspedal treten.Die thyssenkrupp-Aktie bleibt auf der Kaufliste des AKTIONÄR, der Ausbruch über 7,50 Euro sollte zeitnah gelingen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: