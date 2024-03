Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitern. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Gerüchte über einen Einstieg des Finanzinvestors Carlyle beim Marinegeschäft TKMS hätten die Aktie von thyssenkrupp am Montag deutlich angetrieben. Nun habe der Konzern bestätigt, dass man sich in Gesprächen über eine Kooperation befinde. Die Aktie lege im frühen Handel erneut zu und notiere so hoch wie seit dem Kurssturz Mitte Februar nicht mehr.Angesichts einer möglichen Kooperation bei der geplanten Verselbständigung von TKMS hätten thyssenkrupp eine sogenannte Due Diligence - eine vertiefte Buchprüfung - vereinbart. Dabei solle es um einen möglichen Teilverkauf an den Finanzinvestor gehen. Dennoch sei es parallel möglich, auch andere Optionen der Verselbständigung am Kapitalmarkt zu prüfen, so thyssenkrupp. Die Beteiligung von Private Equity sei demnach nur eine von mehreren Möglichkeiten.Bereits im vergangenen Jahr habe der Aufsichtsrat von thyssenkrupp grünes Licht für eine eigenständige Marinesparte gegeben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe zu Wochenbeginn berichtet, dass auch nach wie vor ein Einstieg der Bundesregierung mit einem Minderheitsanteil geprüft würden. Die Unterstützung durch den Staat gelte als besonders wichtig, da Werften Kunden beim Auftragseingang milliardenschwere Garantien zugestehen würden, um die Fertigstellung der Boote zu sichern. Für Finanzinvestoren wie Carlyle wäre dies kaum wirtschaftlich zu stemmen. Der Bund dagegen als Miteigner sei stark und vertrauenswürdig genug, dass wichtige Kunden wohl auf die Garantien verzichten würden.Ein Deal mit Carlyle wäre für thyssenkrupp endlich ein weiterer Schritt beim angestrebten tiefgreifenden Konzernumbau. Dies sorge aktuell für etwas Belebung bei der schwer angeschlagenen Aktie. Allerdings würden viele Baustellen und Fragezeichen bleiben. Vor allem bei einer Lösung für die Stahlsparte gehe es trotz immer neuer Gerüchte nach wie vor kaum voran.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.