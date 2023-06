Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (01.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit dem Monatswechsel sei es bei thyssenkrupp heute zu einer tiefgreifenden Veränderung gekommen. Der neue CEO Miguel Ángel López Borrego habe das Amt von Vorgängerin Martina Merz übernommen. Damit gehe die Hoffnung auf Fortschritte beim noch immer schleppenden Konzernumbau einher, allerdings werde López zunächst einmal die bestehenden Probleme angehen müssen.Vor allem beim Aufbau einer klimafreundlichen Stahlproduktion in Duisburg dränge die Zeit. Noch immer warte der Essener Industriekonzern hier auf die geplanten Fördermittel des Bundes. "Wir brauchen rasch die angekündigte Förderzusage", habe López der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesagt. "Es gibt keine Zeit zu verlieren."Ohne die Hilfsmittel könne thyssenkrupp den Milliarden-Umbau wohl nicht stemmen. Arbeitnehmervertreter hätten zuletzt in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits vor einem Scheitern gewarnt. Bereits für Mitte Juni habe der Aufsichtsrat laut Manager Magazin vorsichtshalber eine neuerliche außerordentliche Sitzung anberaumt - falls die Förderung bis dahin nicht genehmigt sei. Interessant: Der Wettbewerber Salzgitter habe seine Mittel für den grünen Umbau bereits genehmigt bekommen.Der Wandel zum klimaneutralem Stahl sei eine Herkulesaufgabe. Gleichzeitig müsse der neue Konzernchef aber auch den Umbau des Konglomerats thyssenkrupp vorantreiben. Nach wie vor sei offen, wann die Wasserstoff-Tochter Nucera an die Börse gehe, was mit Marine Systems passiere und auch ob der Stahl selbst Teil der Zukunft bleiben solle. Viele Fragen und die Zeit für Antworten dränge - zu lange hätten Aktionäre und Arbeitnehmer schon auf Lösungen gewartet.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link