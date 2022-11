Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,236 EUR -4,45% (21.11.2022, 19:47)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,404 EUR -1,06% (21.11.2022, 17:35)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (21.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Aktie von thyssenkrupp sei am Montag im nachbörslichen Handel tiefer in die Verlustzone gerutscht. Grund dafür sei ein Bericht, wonach Großinvestor Cevian weitere Anteile des Industrie- und Stahlkonzerns veräußern wolle. Die Schweden hätten fast exakt vor einem Jahr schon einmal im großen Stil verkauft.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag kurz nach Börsenschluss in Frankfurt unter Verweis auf Unternehmenskreise und entsprechende Dokumente berichtet habe, wolle der Finanzinvestor Cevian nun weitere 23,4 Millionen thyssenkrupp-Aktien verkaufen. Das entspreche rund 3,8 Prozent des Grundkapitals.Die Papiere sollten demnach internationalen institutionellen Anlegern im Rahmen eines Private Placements angeboten werden - und zwar zum Preis von 5,15 Euro je Aktie. Das bedeute einem Abschlag von rund 4,7 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs am heutigen Montag.Vor einem Jahr habe Cevian schon einmal im großen Stil Aktien von thyssenkrupp verkauft und die Beteiligung am MDAX-Konzern fast halbiert. Damals hätten rund 43 Millionen Scheine zum Verkauf gestanden. Dabei habe Cevian betont, trotz des Verkaufs einer von thyssenkrupps größten Investoren bleiben und das Management in seinem Kurs weiter unterstützen zu wollen.Investierte Anleger können aber dabeibleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link