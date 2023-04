Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (26.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der bisherige Wochenverlauf bei thyssenkrupp sei für Anleger eine einzige Enttäuschung. Nach dem überraschenden Rücktritt von Konzernchefin Martina Merz habe die Aktie knapp 20 Prozent an Wert verloren. Viele Fragen seien offen. Immer mehr Investoren würden sich derweil zur Entwicklung beim Industriekonzern äußern - sie fänden teils klare Worte.Kritik habe es wieder einmal von Deka-Fondsmanager Ingo Speich gegeben. "Die Strategie von thyssenkrupp ist heute unklarer als vor zwölf Monaten und die Entflechtung des Unternehmens geht zu langsam voran", habe er gegenüber Reuters gesagt. Sorgenkind bleibe das Stahlgeschäft, bei dem es nicht so weitergehen könne. "thyssenkrupp hat es nicht einmal in einem so außerordentlich guten Jahr wie 2022 geschafft, sich in der Branche nach vorne zu arbeiten."Speich habe auch klare Forderungen an den neuen Konzernchef Miguel Àngel López Borrego. "Der neue Vorstandschef müsse Mut und Entschlossenheit zeigen, um schnell die Weichen für den Konzern richtig zu stellen", habe er gesagt. "Dazu werden auch unpopuläre Entscheidungen gehören. Aber thyssenkrupp darf nicht in Gefahr laufen, erneut auf der Intensivstation zu landen und damit Zeit und Geld zu verlieren."Auch Hendrik Schmidt von der DWS sehe nun viele offene Fragen. "Eine strategische Lösung für den Stahlbereich zu finden, ist ein maßgeblicher Teil der Aufgabe des neuen CEOs", habe er zu Reuters gesagt. Gleichzeitig fordere er Klarheit für die Werftentochter Marine Systems und die Wasserstoffsparte Nucera.Marc Tüngler von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW) habe laut Reuters derweil betont, dass die Anleger nie richtig warum mit Martina Merz geworden seien. Sie habe den Chefposten zwar in einer sehr schwierigen Phase übernommen, die große Stahlfrage aber nie lösen können. Letztlich drehe sich bei thyssenkrupp alles um den Stahl. Dass es der Konzern selbst in Zeiten hoher Stahlpreise nicht geschafft habe, das Geschäft auch nachhaltig auf bessere Beine zu stellen, sei ein Problem. "Das lässt einen schon nachdenklich zurück."Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 5,90 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 26.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.