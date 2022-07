Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (20.07.2022/ac/a/d)



fKulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Kaum eine Branche sei so abhängig von anhaltenden Gaslieferungen wie die Stahlhersteller. Die Sorge vor einem Aus von Nord Stream 1 und die Rezessionsangst hätten die thyssenkrupp-Aktie deshalb in den vergangenen Wochen deutlich belastet. Doch mit den neuen Gerüchten vom Dienstag sei es nun auch wieder zu einem Kurssprung gekommen.Die Hoffnung auf weitere Gaslieferungen habe zahlreiche Aktien im DAX regelrecht beflügelt. Auch die thyssenkrupp-Aktie habe zugelegt und notiere rund 15 Prozent höher als noch zu Wochenbeginn. Der Hintergrund sei klar: Würde Russland bei Nord Stream 1 den Gashahn zudrehen, wären Produktionsausfälle bei den Stahlwerken unvermeidlich."Wir bereiten uns in verschiedenen Szenarien auf eine Unterbrechung oder eine Einschränkung der Erdgasversorgung vor", habe ein thyssenkrupp-Sprecher in der vergangenen Woche gesagt. "Einschränkungen der Versorgung sind zugleich mit Einschränkungen in der Produktion verbunden, können von uns aber bis zu einer bestimmten Schwelle begleitet werden. Ein Mindestbezug ist zur Aufrechterhaltung unserer Produktion aber unverzichtbar."Fließe das Gas nun weiter, würden zwar die Rezessionssorgen bleiben. Doch dies sei angesichts der Bewertung der Aktie eingepreist. Ein KGV von 3 für das laufende Jahr und eine Marktkapitalisierung, die inzwischen etwa auf dem Niveau liege, das alleine die Wasserstoff-Tochter Nucera bei einem IPO auf die Waage bringen solle, würden für die Aktie sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: