Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (07.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Aktie könne sich trotz eines wieder freundlicheren Marktumfelds noch immer nicht nachhaltig von den Tiefs lösen. Die Rezessionsangst schrecke die Anleger weiter ab, die 5-Euro-Marke habe noch nicht zurückerobert werden können. Auch ein sehr optimistisches Kursziel von Jefferies von 12,15 Euro (Anlagevotum "buy") sorge zunächst kaum für Gewinne.Dass eine schnelle Rückkehr zu zweistelligen Kursen vom aktuellen Niveau nicht unrealistisch sei, habe der Corona-Crash gezeigt. Damals habe die thyssenkrupp-Aktie noch tiefer notiert, ehe eine rasche Erholung gefolgt sei. Denn klar sei: Angesichts der breiten Aufstellung und der Fortschritte in den meisten Sparten erscheine das Papier auf dem aktuellen Niveau sehr günstig bewertet. Allerdings sei kaum ein Unternehmen so von der konjunkturellen Lage abhängig. Gerade im wichtigen Stahlgeschäft sei die Zyklik sehr hoch. Kühle die Konjunktur ab, drohe die Zeit sprudelnder Gewinne schnell wieder vorbei zu sein - mit entsprechenden Folgen für die Bilanz.Die Schwankungen bei thyssenkrupp dürften hoch bleiben. Langfristig seien angesichts der Werte von Geschäften wie der Wasserstoff-Tochter Nucera, der Marinesparte TKMS oder dem Stahl höhere Kurse drin. Doch das Sentiment sei mies, die Konjunktursorgen könnten das Chartbild kurzfristig weiter belasten. Anleger sollten vorerst eine Beruhigung abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:5,148 EUR +5,38% (07.07.2022, 13:00)XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:5,116 EUR +5,64% (07.07.2022, 12:45)