Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (26.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen habe die Aktie von thyssenkrupp deutlich korrigiert. Die Schlagzeilen würden derweil weiterhin die Zukunft der Stahlsparte bestimmen. Die IG Metall erneuere ihre Kritik am geplanten Verkauf an den tschechischen Milliardär Daniel Křetínský und werfe dem Vorstand Intransparenz bei der Vorgehensweise vor.Am Mittwoch habe die Gewerkschaft laut einem Spiegel-Bericht ein Flugblatt an die Arbeitnehmer bei thyssenkrupp mit der Überschrift "Wir sind nicht überzeugt" gerichtet. Dem neuen Konzernchef Miguel López werde dabei "Rumgeeiere" vorgeworfen. Auf der Betriebsräte-Konferenz sei er "fast alle Antworten schuldig geblieben". So habe López auf die Frage, warum er ausgerechnet mit Křetínský, der keine Verbindung zur Stahlindustrie habe, verhandle, solle er gesagt haben. "Andere Angebote haben keine Durchführbarkeit". Ein weiterer Kritikpunkt der IG Metall sei, dass über die Finanzausstattung von thyssenkrupp Steel nach einem möglichen Křetínský-Einstieg noch nicht gesprochen worden sei. Denn dies könnte angesichts der hohen Pensionslasten von knapp 3 Mrd. Euro zum Knackpunkt werden.Die IG Metall fordere nun Zusagen zur Sicherung der Arbeitsplätze und Investitionen. Ansonsten würden Proteste drohen "Wir sind bereit, in voller Stärke nach Essen zu kommen", zitiere der Spiegel einen Stahl-Betriebsrat. Aktuell fehle angesichts der Intransparenz des Managements das Vertrauen, die Angst vor weniger Mitbestimmung durch die Arbeitnehmer sei groß.Bei kaum einem Konzern habe das Wort der Arbeitnehmer ein derart großes Gewicht wie bei thyssenkrupp. Bereits in der Vergangenheit habe sich der Umbau des Essener Industriekonzerns deshalb immer wieder verzögert. Auch der Einstieg Křetínskýs rufe wie erwartet Bedenken vor. Ob es zu einem Deal komme, bleibe offen. Gebe es tatsächlich eine Lösung für den Stahl, dürfte sich dies allerdings positiv auf die Aktie auswirken. Auch wenn das Chartbild aktuell angeschlagen sei, sei das Chance-Risiko-Verhältnis bei der derzeitigen Bewertung durchaus attraktiv, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: