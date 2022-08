Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,95 EUR -1,33% (11.08.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,904 EUR +0,61% (10.08.2022, 17:35)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (11.08.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Umsatz habe um 26% auf EUR 11,0 Mrd. zugelegt und das bereinigte EBIT habe sich annährend im Jahresvergleich auf EUR 721 Mio. verdreifacht. Damit habe der Konzern marginal über den Markterwartungen von EUR 10,5 Mrd. bzw. EUR 705 Mio. gelegen. Wie schon in den Vorquartalen seien die verbesserten Finanzzahlen neben internen Effizienzmaßnahmen bzw. Restrukturierungen (Personalabbau) maßgeblich von Preiseffekten und höheren Umsätzen sowie der verbesserten Profitabilität in den Segmenten Material Services und Steel Europe getrieben.Ergebnisbelastend hätten sich primär anhaltende Lieferkettenprobleme sowie Kosteninflation bei Materialien und Energie ausgewirkt. Allerdings sei das berichtete Konzernergebnis von Wertberichtungen im Ausmaß von EUR 480 Mio. (davon EUR 390 Mio. im Segment Steel Europe) belastet gewesen. Diese seien vom gestiegenen Zinsniveau und damit einhergehend höheren Kapitalkosten ausgelöst worden. Dadurch sei der Gewinn je Aktie von EUR 0,20 im Vorjahresquartal auf EUR 0,12 gesunken. Der Auftragseingang habe im Q3 um 13% auf knapp EUR 10 Mrd. gesteigert werden können, habe sich aber nicht mehr ganz so dynamisch wie in den Vorquartalen entwickelt (Q1-3 +34% auf EUR 33,9 Mrd.).Betreffend die strategische Transformation sei dem Unternehmen im Q3 die Übernahme der MV Werften gelungen. Für die Wasserstoffsparte nucera werde weiterhin an den Börseplänen festgehalten. Im Autobereich werde ein Joint Venture mit dem japanischen Konzern NSK geprüft. Das Segment Automation Engineering solle verkauft werden.Für das GJ 2021/22 halte das Management an den Prognosen fest. Das Umsatzwachstum vom Vorjahreswert von ca. EUR 34 Mrd. solle im niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen und das adjustierte EBIT solle auf "zumindest EUR 2 Mrd." verbessert werden (Vorjahr EUR 796 Mio.). Der Jahresausblick erscheine in den aktuellen Konsensschätzungen von EUR 39,55 Mrd. bzw. EUR 2,27 Mrd. adäquat reflektiert. Aufgrund der im Q3 verbuchten Wertminderungen sei der Ausblick für das Nettoergebnis von "zumindest EUR 1 Mrd." auf "einen Wert im hohen dreistelleigen Mio.-Bereich" revidiert worden. Die Prognose für den freien Cash Flow vor M&A sei bestätigt worden. Das Management erwarte einen Abfluss im mittleren dreistelligen Mio.-Bereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity