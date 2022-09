Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (08.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurz vor Börsenschluss am Donnerstag gebe der Stahlriese thyssenkrupp grünes Licht für sein Mega-Projekt. Der Bau eines milliardenschweren Hochofens zur Herstellung von "grünem" Stahl in Duisburg rücke näher. Bereits in diesem Herbst könnte es schon losgehen. Das seien die Details.Vorstand und Aufsichtsrat des Industriekonzerns thyssenkrupp hätten am Donnerstag einen Eigenmittelanteil des Unternehmens für die sogenannte Direktreduktionsanlage beschlossen, in der kohlendioxid-armer Stahl produziert werden könne. Sie solle vor allem mithilfe von Fördermitteln gebaut werden. Die genaue Höhe habe das Unternehmen nicht mitgeteilt. Beobachter würden davon ausgehen, dass der Eigenmittelanteil im höheren dreistelligen Millionen-Bereich liegen könnte. Das Großprojekt stehe weiter unter dem Vorbehalt einer Förderung durch die öffentliche Hand, habe es geheißen.In der Anlage solle klimaneutral hergestellter Wasserstoff den bisher in Hochöfen verwendeten Koks ersetzen, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen. Nach einem weiteren Bearbeitungsschritt entstehe Roheisen, das wie bisher weiterverarbeitet werden könne. Bislang habe das Unternehmen die Investitionskosten für die erste derartige Anlage mit 1,2 Milliarden Euro angegeben. Am Donnerstag habe thyssenkrupp mitgeteilt, dass die Anlage nun deutlich größer ausfallen solle. Die Investitionen würden mehr als zwei Milliarden Euro umfassen.Sei bisher die Produktion von einer Million Tonnen grünen Stahls pro Jahr geplant gewesen, solle die Anlage jetzt über zwei Millionen Tonnen produzieren. Das Unternehmen habe von der größten deutschen Direktreduktionsanlage für CO2-armen Stahl gesprochen. thyssenkrupp wolle im Gegenzug einen seiner vier konventionell betriebenen Hochöfen in Duisburg stilllegen.Die Auftragsvergabe für den Bau solle noch in diesem Herbst erfolgen. Den ersten "grünen" Stahl solle die Anlage 2026 produzieren, ein Jahr später als bislang geplant. "Die Freigabe dieser enormen Investition erfolgt mitten im Umbau des Unternehmens, in einem zudem für alle sehr herausfordernden Umfeld", habe thyssenkrupp-Chefin Martina Merz erklärt. thyssenkrupp unterstreiche damit seinen Anspruch, "auch beim Stahl einen entscheidenden und vor allem schnellen Beitrag zur grünen Transformation zu leisten".Der Newsflow bei thyssenkrupp bleibe stark. Nachdem der Konzern bereits am Donnerstagmorgen bekannt gegeben habe, dass der Nucera Börsengang schneller kommen könnte als gedacht, liefere er nun auch noch Details zu Bau seines Hochofens. Der Umbau von thyssenkrupp gehe somit weiter, sei aber noch lange nicht abgeschlossen. Nach wie vor stehe der Konzern vor vielen Herausforderungen. Rezessionsangst, der anhaltend hohe Cash-Abfluss und die extrem gestiegenen Energiepreise würden den Kurs belasten.Trotz günstiger Bewertung sollten Anleger deshalb vorerst noch abwarten. Mutige können sich aber bereits jetzt mit dem heutigen Trading-Tipp auf die Lauer legen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2022)Mit Material von dpa-AFX