Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,934 EUR -0,52% (21.08.2023, 14:08)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,936 EUR -0,40% (21.08.2023, 14:04)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (21.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei weiterhin ein Auf und Ab bei thyssenkrupp. Die Aktie bewege sich seit Monaten in einer Seitwärtsrange zwischen etwa 6,50 und 7,50 Euro. Auch die Nachrichtenlage bleibe wechselhaft. Auf positive Impulse wie die starken Zahlen würden auch immer wieder Rückschläge folgen. Nun habe es schlechte Nachrichten aus den USA gegeben.In der vergangenen Woche habe das US-Handelsministerium bekannt gegeben, dass vorläufig neue Zölle auf Metall für Konservendosen aus China, Deutschland und Kanada erhoben würden. Für Produkte aus China gelte dabei ein Satz von 122,5 Prozent auf den Einfahrwert. Für Deutschland seien es 7,2 Prozent und für Kanada 5,29 Prozent. Betroffen davon sei unter anderem der Weißblechhersteller thyssenkrupp Rasselstein.Die USA würden die Zölle als Anti-Dumping-Maßnahmen bezeichnen. Vom deutschen Stahlverband habe es allerdings heftige Kritik gegeben. "Grundsätzlich unterstützen wir ein konsequentes Vorgehen gegen unfairen Handel sowohl seitens der EU als auch der USA", so der Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Martin Theuringer. "Im aktuellen Fall der US-Anti-Dumping-Klage bei Weißblech trifft es mit Deutschland aber eindeutig den falschen Handelspartner, da sich deutsche Unternehmen auf den internationalen Märkten marktkonform verhalten." Immerhin hätten die USA allerdings die ursprünglich geforderten Zölle deutlich reduziert.Strafzölle könnten das Geschäft von thyssenkrupp Rasselstein etwas belasten. Die Auswirkungen auf den Gesamtkonzern sollten aber überschaubar bleiben. Entscheidender sei die allgemeine Entwicklung der Konjunktur und der Stahlpreise, die für die Gewinnentwicklung beim zyklischen Stahlkonzern eine wichtige Rolle spielen würden. Grundsätzlich lasse die Bewertung angesichts der Werte des Konglomerats thyssenkrupp aber noch Luft nach oben. Sobald der charttechnische Ausbruch über 7,50 Euro gelingt, sind schnell Kurse bis in den Bereich um die 9-Euro-Marke denkbar, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: