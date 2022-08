XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (31.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das turbulente Marktumfeld setze der thyssenkrupp-Aktie zu. Am Mittwoch präsentiere sich der Zykliker zwar stärker als der Gesamtmarkt, doch die seit Mitte Juni intakte Seitwärtsbewegung zwischen 4,80 und 6,20 Euro bleibe intakt. Gute Nachrichten kämen derweil aus Katar, wo ein neuer Großauftrag ergattert worden.Katar plane, eine Anlage zur Herstellung von blauem Ammoniak für 1 Mrd. USD zu bauen. Ammoniak könne gut verschifft sowie in Wasserstoff umgewandelt werden und spiele deshalb eine wichtige Rolle bei den Plänen vieler Länder, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. thyssenkrupp Uhde habe nun in einem Konsortium mit Consolidated Contractors Company (CCC) aus Griechenland den Zuschlag der QatarEnergy-Tochter Qatar Fertiliser Company für die Ammoniakanlage bekommen. Diese solle bis zu 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr produzieren und im ersten Quartal 2026 ihren Betrieb aufnehmen.Die Bewertung von thyssenkrupp sei günstig, etwa mit dem Wasserstoff-Geschäft habe der Essener Konzern spannende Technologien im Portfolio. Die Rezessionsangst und der anhaltend hohe Cash-Abfluss würden jedoch der Aktie weiter zusetzen. Auch die extrem gestiegenen Energiepreise würden das energieintensive Geschäft belasten. Neueinsteiger könnten deshalb solange abwarten, bis der Seitwärtskorridor nach oben verlassen werde, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2022)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:5,592 EUR +0,98% (31.08.2022, 17:19)