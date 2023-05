Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (08.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach wie vor sei offen, wie die Zukunft des MDAX-Konzerns aussehe. Neben der Wasserstoff-Tochter Nucera und dem Stahlgeschäft stehe dabei vor allem auch die Marine-Sparte im Fokus. Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung werde auch die einflussreiche IG Metall spielen, die nun den Druck erhöhe, eine rasche Lösung zu finden."Wir sind mit dem Unternehmen im engen Austausch", habe der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, am Freitag zu Reuters gesagt. Er wolle mit den potenziellen Investoren eine Best-Owner-Vereinbarung schließen und konkreter in die Verhandlungen einsteigen. Dabei habe er sich auch offen für Gespräche mit Finanzinvestoren gezeigt. "Wir lehnen den Einstieg von Private Equity bei thyssenkrupp Marine Systems nicht grundsätzlich ab."Friedrich habe etwa den Einstieg von KKR bei Kion oder Hensoldt als positive Beispiele genannt - solange es ein langfristiges, strategisches Interesse gebe. Zudem müssten Mitbestimmung und Arbeitsplätze auch beim Exit geschützt seien. Deshalb fordere er, dass thyssenkrupp selbst oder die Bundesregierung als Ankerinvestor mit Sperrminorität an Bord bleiben müssten.Mit einem nationalen Marine-Champion, um den es lange Gerüchte gegeben habe, rechne Friedrich derweil nicht. "Ich bin davon überzeugt, dass in Deutschland eine nationale Konsolidierung in nächster Zeit nicht ansteht", habe er gesagt. Vielmehr richte er den Blick auf eine nordeuropäische Konsolidierung. "Wir denken dabei an Damen in den Niederlanden, Saab in Schweden, Kongsberg in Norwegen."Investierte Anleger bleiben unverändert an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer neu einsteigen will, kann noch auf neue Impulse warten. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: