Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (28.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Handelswoche habe für thyssenkrupp mit einem Knall begonnen. Überraschend habe die Konzernchefin Martina Merz ihren Rücktritt bekannt gegeben. An den Märkten sei das ganz und gar nicht gut angekommen. Die Aktie sei noch am selben Tag um 13 Prozent abgerutscht. So stehe es nun für die thyssen-Scheine aus technischer Sicht weiter.Noch vor kurzem sei die Freude bei Thyssen-Anlegern groß gewesen. Nachdem sich die Aktie seit Anfang des Jahres in einer Seitwärtsrange bewegt habe, sei sie Mitte April über die obere Range-Begrenzung bei 7,60 Euro ausgebrochen. Trotz hohem Handelsvolumen habe sich der Ausbruch als Fehlsignal erwiesen.Nur wenige Tage darauf sei schließlich der Schock gefolgt. Mit einem zweistelligen Kursminus habe die Aktie von thyssenkrupp zu Wochenbeginn auf den überraschenden Rücktritt von Konzernchefin Martina Merz reagiert. Der Titel sei damit bis an die Unterseite der Range gerauscht. Diese gehe von einer massiven Unterstützungszone zwischen der 200-Tage-Linie bei rund 6,00 Euro und den Zwischentiefs bei 6,25 Euro aus.Glücklicherweise habe zur Wochenmitte hier der Abverkauf gestoppt werden können. Beflügelt hätten hier vor allem Berichte über einen möglichen Einstieg eines Konzerns aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der staatlich unterstützte Stahlkonzern Emirates Steel Arkan aus Abu Dhabi zeichne sich als der ernsthafteste Anwärter auf eine Beteiligung an der Stahlsparte von thyssenkrupp ab und könnte in den kommenden Monaten ein formelles Angebot abgeben, habe Bloomberg berichtet.Die Aktie sei darauf gut fünf Prozent angesprungen, schwanke seitdem aber lediglich um das September-Hoch bei 6,46 Euro. Damit werde besonders die kommende Woche richtungsweisend für die Aktie. Halte das positive Moment infolge des Newsflows nicht an, sodass der Kurs nachhaltig unter die Range falle, dürfte es zügig weiter bergab bis an die Volume-Peak bei 5,80 und 5,30 Euro gehen. Nutze die Aktie dagegen den kurzfristigen Aufschwung und knacke die nächste Hürde an der 50-Tage-Linie bei 6,80 Euro, sei ein erneuter Ausbruchsversuch über die Range wahrscheinlich.Dennoch gilt weiterhin: Neueinsteiger warten vorerst ab, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 5,90 Euro. (Analyse vom 28.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.