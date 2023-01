Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,122 EUR +0,71% (25.01.2023, 17:13)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,13 EUR +1,02% (25.01.2023, 16:59)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (25.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Aktie habe sich in den letzten Wochen endlich wieder von ihren Tiefs lösen können. Obwohl die Stahlproduktion im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen sei, sorge die Hoffnung auf eine weniger schlimme Rezession für Auftrieb. Nun stehe das Papier des Essener Industriekonzerns sogar vor einem technischen Kaufsignal.Bei der thyssenkrupp-Aktie sei es zuletzt rund gegangen. Nachdem sie kurz nach Jahresbeginn über den doppelten Widerstand an der 200-Tage-Linie und die Horizontalen bei rund 6,20 Euro gesprungen sei, sei sie um weitere 15% geklettert. Nun werde es spannend: Infolge des Anstiegs stehe der Titel direkt an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei rund 7,15 Euro. Ein Sprung über diese Hürde würde ein enormes technisches Kaufsignal auslösen. Dann wären Kurse bis an das markante Zwischentief bei etwa 8 Euro und darüber bis an das Juni-Hoch bei 9,21 Euro frei.Doch Vorsicht: Der jüngste Anstieg habe unter abfallendem Handelsvolumen stattgefunden, was somit eine bearishe Divergenz darstelle. Auch die Aufwärtstrendintensität bilde ein Plateau aus. Komme es also zum Ausbruch über die Trendlinie, sollten Trader unbedingt darauf achten, dass dieser mit überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen bestätigt werde. Ansonsten sei die Gefahr eines Fehlausbruchs aufgrund der genannten Warnsignale hoch.Die thyssenkrupp-Aktie habe sich zuletzt gut entwickelt. Anleger würden eine robustere Konjunktur als befürchtet einpreisen. Angesichts des Chartbilds sollten Anleger nichtsdestotrotz immer mit leichten Korrekturen rechnen. Dennoch: Entwickele sich die Konjunktur gut, lasse die Bewertung noch viel Luft nach oben. Spekulative Anleger könnten deshalb eine Position eingehen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: