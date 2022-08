Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (01.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Immer wieder habe es in der Vergangenheit bereits Diskussionen gegeben, ob das Land Nordrhein-Westfalen bei der Stahlsparte von thyssenkrupp einsteigen solle. Bislang sei es dazu nicht gekommen, doch am Wochenende habe die Chefin der Krupp-Stiftung, die nach wie vor Großaktionär sei, einen solchen Schritt wieder einmal ins Gespräch gebracht."Eine Beteiligung des Landes könnte eine denkbare Option sein", habe Ursula Gather der "Rheinischen Post" gesagt. Staatsbeteiligungen seien zwar nicht ganz einfach, weil der Staat in Interessenkonflikte kommen könne. "Auf der anderen Seite hat Nordrhein-Westfalen sicherlich ein großes Interesse daran, dass die notwendige Dekarbonisierung nicht zur Deindustrialisierung des Ruhrgebiets führt." thyssenkrupp Steel brauche Kapital, um die Investitionen in den grünen Stahl stemmen zu können.Bei Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sehe sie die Frage in guten Händen: "Das Problembewusstsein in der schwarz-grünen Landesregierung ist groß, sie sieht die Herausforderungen des Ruhrgebiets. Ich erlebe bei Hendrik Wüst eine große Offenheit beim Finden von Lösungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er alle denkbaren Optionen prüfen wird."Gather begrüße es, dass Konzernchefin Martina Merz trotz Krise an der Abspaltung festhalte: Trotz der geopolitischen Unwägbarkeiten bleibe die Strategie des Vorstands richtig, den Stahl zu verselbständigen und aus dem Konzern eine Group of Companies zu machen. Die Umsetzung der Strategie laufe nach Plan: Das Edelstahlwerk in Italien sei verkauft, die Vorbereitung des Börsengangs von Nucera komme voran. Nun arbeite der Konzern an den Details der Stahl-Abspaltung.Zur Frage, ob die Aktionäre schon auf der Hauptversammlung im Frühjahr über eine Abspaltung entscheiden würden, habe Gather gesagt: "Über Termine will ich nicht spekulieren. Klar ist: Alle Beteiligten wollen diesen Weg gehen und haben ihn bereits beschritten."Die Krupp-Stiftung halte 21 Prozent an thyssenkrupp. Gather sei seit 2013 Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung.Es bleibe spannend, wie es mit der Stahlsparte weitergehe. Doch solange der Bereich noch Bestandteil des Konzerns sei, werde die hohe Zyklik beim Stahl weiter dafür sorgen, dass die thyssenkrupp-Aktie sehr konjunkturabhängig sei.Aktuell greifen angesichts der Rezessionssorgen deshalb nur spekulative Anleger zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)