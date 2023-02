Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,044 EUR +0,77% (20.02.2023, 16:22)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,04 EUR +0,92% (20.02.2023, 16:13)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (20.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im Oktober 2019 habe Martina Merz ihr Amt als thyssenkrupp-Chefin angetreten. Weder bei strategischen Projekten noch bei der Aktie sei seitdem viel vorwärts gegangen. Die Kritik an Merz werde daher immer lauter. Fest stehe, dass sich bei dem Industriekonzern etwas tun müsse, um die Aktionäre zufrieden zu stellen.Konkret stehe etwa der Verkauf oder ein Börsengang der Stahlsparte schon länger im Raum. Vorangegangen sei bisher allerdings wenig. Zuletzt sinkende Stahlpreise würden die durch gestiegene Energiekosten unter Druck geratene Sparte zusätzlich belasten. Zudem seien für den Umbau auf eine CO2-neutrale Stahlproduktion hohe Investitionen nötig. Diese seien einer der Gründe, dass der Konzern seit Jahren einen negativen Cashflow vorweise.Beim Cashflow sei Merz die Trendwende bisher nicht gelungen, weshalb die Kritik an der Konzernchefin weiter wachse. Konkret habe laut "manager magazin" auch der eigene Vorstand bereits Kritik geäußert, insbesondere in Person von Oliver Burkhard, dem Chef der Marinesparte. Mit Ursula Gather verfüge Merz allerdings auch über einen starken Rückhalt. Gather sei Vorsitzende der Krupp-Stiftung, die mit 21 Prozent größter Einzelaktionär bei thyssenkrupp sei.Spannend dürfte es auf jeden Fall Ende März werden. Dann werde sich Merz auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung zu den drängendsten Fragen im Konzern äußern.Anleger beachten den Stoppkurs von 5,90 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: