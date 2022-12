Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,844 EUR -2,37% (14.12.2022, 16:56)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,826 EUR -2,90% (14.12.2022, 16:43)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (14.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Stahlaktien, darunter auch die Papiere von thyssenkrupp, stünden am Mittwoch unter Druck. Hauptgrund für die Kursverluste sind zwei Analystenkommentare der Bank of America sowie von JP Morgan. Das bevorstehende Kaufsignal sei dadurch vorerst nicht zustandegekommen.Analyst Jason Fairclough von der Bank of America habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Stahlpreis-Annahmen für 2023 an das erwartete schwächere Preis- und Volumenumfeld angepasst. Er habe dies mit einer sich abzeichnenden konjunkturellen Abkühlung begründet. In der Regel seien Stahlaktien in Zeiten einer Rezession keine gute Wahl, doch die Sektorenwerte hätten schon viele negative Nachrichten eingepreist. Nichtsdestotrotz habe er seine Einstufung auf "buy" und das Kursziel auf 12 Euro - 106% über der aktuellen Notierung - belassen.Auch für Analyst Dominic O'Kane von JPMorgan würden die Risiken angesichts der Wachstumsgefahren in den USA und Europa im Stahlbereich überwiegen. Er bleibe ebenfalls bei seinem "underweight"-Rating mit einem Kursziel von 5,10 Euro.Die thyssenkrupp-Aktie habe sich zuletzt oberhalb der 5-Euro-Marke stabilisieren können und habe nach dem ersten Angriffsversuch Mitte November erneut Anlauf auf den Widerstandsbereich um 6 Euro. Infolge des schlechten Newsflow sei sie allerdings abermals abgeprallt, wodurch ein frisches Kaufsignal ausgeblieben sei. Viel wahrscheinlicher sei es nun, dass der Titel auf kurze Sicht bis an das Volume-Peak nahe des GD50 bei 5,40 Euro zurückfalle.Klar sei: Eine Rezession würde thyssenkrupp stark zusetzen. Die Konjunktur laufe aber nicht so schlecht wie befürchtet, lasse die Bewertung Luft nach oben. Mutige Anleger sollten abwarten, bis entweder der Sprung über die 6-Euro-Marke glücke, oder aber der GD50 erfolgreich getestet worden sei, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: