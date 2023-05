Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

thyssenkrupp-Aktie

ISIN thyssenkrupp-Aktie:

WKN thyssenkrupp-Aktie:
750000

Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:
TKA

NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:
TYEKF

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Hoher Besuch bei thyssenkrupp: Am Dienstag seien Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und NRW-Regierungschef Hendrik Wüst zu Gast im Stahlwerk in Duisburg gewesen. Es sei dabei v.a. um die Entwicklung von klimaneutralem Stahl gegangen. Doch auf den Essener MDAX-Konzern warte noch immer viel Arbeit.2,5% des Kohlendioxids in Deutschland entstehe bei der Stahlproduktion. Das soll sich ändern. Ab Ende 2026 wolle thyssenkrupp grünen Stahl herstellen, bei dem Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werde, als Energieträger verwendet werden solle. Rund 2 Mrd. Euro werde die benötigte Direktreduktionsanlage kosten - 700 Mio. Euro würden vom Land Nordrhein-Westfalen an Subventionen fließen.Offen bleibe nach wie vor, ob thyssenkrupp diesen Wandel selbst umsetzen werde. Auch kurz vor dem im Juni bevorstehenden Chefwechsel von Martina Merz zu Miguel Ángel López Borrego stehe eine Abspaltung des Stahls weiter zur Debatte. Zuletzt habe es Gerüchte gegeben, dass ein arabischer Stahlkonzern einsteigen könnte. Auch ein Börsengang oder ein vollständiger Verkauf schienen weiter denkbar - genauso aber auch eine Fortführung des Geschäfts in Eigenregie.Noch immer würden viele Fragen rund um den Stahl offen bleiben. Gleichzeitig bleibe beim Wandel der Industrie viel Arbeit. Bei einem Einstieg müssten Anleger angesichts der zahlreichen Unsicherheiten derzeit nichts überstürzen. Wer investiert sei, beachte unverändert den Stopp bei 5,90 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)