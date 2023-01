Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (27.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Während der DAX weiterhin auf hohem Niveau durchschnaufe, setze die thyssenkrupp-Aktie ihre Erholungsrally weiter fort. Seit dem Tief Anfang November stehe inzwischen ein Plus von 70 Prozent zu Buche. Der MDAX-Wert notiere so hoch wie seit Juni 2022 nicht mehr. Anleger sollten nun aber die anstehenden wichtigen Termine genau im Auge behalten.Bereits Ende kommender Woche, am Freitag, den 3. Februar, halte der Stahlkonzern seine Hauptversammlung ab. Dann könnte es Neuigkeiten zum möglichen IPO der Wasserstofftochter Nucera und erste Hinweise geben, wie sich die Geschäfte zuletzt entwickelt hätten. Zudem solle erstmals nach drei Jahren ohne Ausschüttung wieder eine Dividende von 0,15 Euro/Aktie beschlossen werden.Noch wichtiger werde allerdings der 14. Februar. Dann lege thyssenkrupp die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Hier werde sich zeigen, wie sehr die schwächelnde Konjunktur auf die Gewinne vor allem in der zyklischen Stahlsparte drücke. Schwache Zahlen könnten dafür sorgen, dass die jüngste Euphorie der Anleger schnell wieder aus dem Markt entweiche. Würden sie jedoch besser ausfallen als gedacht, wäre der Weg bis zu den Juni-Hochs knapp oberhalb der 9-Euro-Marke frei.Die Erholung bei thyssenkrupp laufe auf Hochtouren. Die überraschend robuste Konjunktur treibe weiter an. Angesichts der Bewertung wäre noch Luft nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: