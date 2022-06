XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (23.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Veröffentlichung unter die Lupe.Noch im vergangenen Dezember habe thyssenkrupp-Chefin, Martina Merz, auf dem Kapitalmarkttag optimistisch geklungen: "Wir arbeiten nun auch an der nächsten Phase unserer Transformation, in der wir uns zunehmend wieder den Wachstumschancen in den Geschäften widmen werden." Nach Jahren des Umbaus mit schmerzhaften Einschnitten sei also endlich wieder Land in Sicht gewesen. Der Industrie- und Stahlkonzern sollte den Schwung aus dem aktuellen Geschäft in die kommenden Jahre mitnehmen. Das sollte sich auch in der Profitabilität niederschlagen: Die operative Marge sollte mittelfristig von 2,3 auf 4 bis 6 Prozent zulegen.Für Fantasie habe die unter thyssenkrupp Nucera firmierende Wasserstoffsparte gesorgt - der Umsatz solle sich mittelfristig mehr als verdoppeln. Die Gesellschaft entwickele und baue Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff. Während hier die Erlöse im abgelaufenen Jahr um rund ein Viertel auf 319 Mio. Euro gestiegen seien, sollten bis 2024/25 (per Ende September) rund 600 Mio. bis 700 Mio. Euro durch die Bücher gehen.Während thyssenkrupp Nucera ursprünglich an die Börse habe bringen wollen, sei die Enttäuschung nun groß. Denn mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld habe das Unternehmen beschlossen, das IPO auf Eis zu legen. Da in Finanzkreisen ursprünglich über eine Bewertung im mittleren einstelligen Milliardenbereich spekuliert worden sei, sei es zu einer entsprechenden Reaktion an der Börse gekommen: Die Aktie sei auf ein 52-Wochentief gefallen. Da half es auch nicht, dass thyssenkrupp betonte, dass ein IPO unverändert die bevorzugte Option des Managements sei, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2022)