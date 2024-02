Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeiter. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeiter sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (15.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach dem heftigen Rücksetzer im Anschluss an die Zahlen am Mittwoch trage die Aktie von thyssenkrupp auch am heutigen Donnerstag die rote Laterne im MDAX. Knapp drei Prozent verliere die Aktie und falle damit auf den tiefsten Stand seit November 2022. Die Analysten hätten angesichts der enttäuschenden Zahlen nun reihenweise ihre Ziele angepasst.So habe J.P. Morgan das Kursziel für thyssenkrupp von 6,00 auf 4,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Der Abverkauf am Markt zeige, dass das Vertrauen gesunken sei, dass thyssenkrupp die eigenen Ziele für das Geschäftsjahr 2023/24 erreichen könne, so Analyst Moses Ola.Deutlich skeptischer geworden sei auch Dirk Schlamp von der DZ BANK. Die erneuten Abschreibungen und revidierten Prognosen seien ein Rückschlag gewesen. Zudem verzögere sich ein Verkauf oder Teilverkauf der Stahlsparte weiterhin, der Erfolg bleibe unsicher. Optimistischer sei Schlamp, was eine Lösung für die Marinesparte angehe, wo der Bund einsteigen dürfte. Erst Fortschritte bei der Portfolio-Optimierung könnten der Aktie wieder Rückenwind verleihen. Das Kursziel habe der Experte deutlich von 7,50 auf 5,30 Euro gesenkt, die Einstufung laute "halten".Etwas optimistischer sei Barclays-Mann Tom Zhang, der den fairen Wert der Aktie weiter bei 7,00 Euro sehe. Seiner Meinung nach hätten die Ergebnisse insgesamt den Erwartungen entsprochen. Allerdings räume auch Zhang ein, dass die Abschreibungen beim Stahl Fragen aufwerfen würden. Zudem seien die Pensionsverpflichtungen gestiegen. Diese beiden Faktoren seien auch die größten Hindernisse beim Verkauf der Sparte geblieben.Anleger bleiben derzeit an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.