Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks.



Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (25.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit einem zweistelligen Kursminus habe die Aktie von thyssenkrupp zu Wochenbeginn auf den überraschenden Rücktritt von Konzernchefin Martina Merz reagiert. Auch am Dienstag befinde sich der MDAX-Titel weiter auf Talfahrt und verliere erneut mehr als vier Prozent. Zu viele Fragen würden aktuell offen erscheinen.Der Abschied von Merz sei überraschend gekommen. Allerdings habe sie immer wieder mit vielen Widerständen zu kämpfen gehabt. Die Gewerkschaften seien von ihren bislang noch immer weitgehend ergebnislosen Bemühungen um eine Neustrukturierung der einzelnen Sparten enttäuscht gewesen. Marine-Systems-Chef Oliver Burkhard habe ohnehin länger als großer Gegenspieler von Merz gegolten. Und auch die Kapitalseite im Aufsichtsrat habe langsam die Geduld verloren - offenbar zu viel für Merz, die das Handtuch geschmissen habe.Auf den Rücktritt sei der Kursrutsch gefolgt. Das Problem: Auch wenn Merz Nucera nicht an die Börse gebracht habe, noch immer keine endgültige Lösung für den Stahl gefunden habe und auch bei der Suche nach der passenden Zukunft für Marine Systems keinen Durchbruch erzielt habe, schien es zuletzt so, dass Ergebnisse näher rückten. Mit dem Chefwechsel drohe nun erneut Zeit verloren zu gehen. Auch wenn gerade bei Marine Systems IG Metall und Spartenchef Burkhard wohl an einem Strang ziehen würden, werde sich der neue starke Mann erstmal selbst ein Bild machen - kurzfristige Kurstreiber seien somit passé.Das würden auch Experten wie Christian Obst von der Baader Bank kritisieren. Der Führungswechsel komme überraschend, habe er gesagt. Auch wenn thyssenkrupp es noch immer nicht schaffe, nachhaltig Cashflow zu generieren und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, habe Merz gute Arbeit geleistet - etwa beim Verkauf der Aufzugssparte. Anleger sollten nun abwarten, ob es ihrem designierten Nachfolger gelinge, weitere Fortschritte zu erzielen.Der Personalwechsel habe einen Kurssturz ausgelöst. Kurzfristig sei jetzt wieder viel Unsicherheit bei thyssenkrupp geboten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.