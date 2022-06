Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (20.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.thyssenkrupp habe am Freitag einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Börsengang der Wasserstofftochter Nucera sei aufgrund des schwachen Marktumfeldes verschoben worden. Die Aktie habe daraufhin die seit Anfang Juni anhaltende Korrektur auf insgesamt über 20 Prozent ausgeweitet. Nun tanze sie auf Messers Schneide.Nach dem Bruch der 200-Tage-Linie habe die thyssenkrupp-Aktie ihren Abverkauf unter stark steigendem Handelsvolumen beschleunigt. Bereits nach wenigen Handelstagen sei sie unter den GD50 bei 7,77 Euro gerutscht und nun bis an die Unterstützung am Mehrjahrestief bei 6,67 Euro gefallen. Zwischenzeitlich habe das Papier am Montag bereits unter dieser Marke notiert. Aufgrund der teils stark überverkauften Indikatoren stehe die Chance aber gut, dass die Aktie über dem Support schließt und das Verkaufssignal damit vorerst abwenden könne. Sollte es dennoch zum Bruch kommen, sollten sich Anleger auf weitere Rücksetzer bis an die nächste Unterstützung an der 6-Euro-Marke einstellen.Auch der Barclays-Analyst bleibe pessimistisch und habe thyssenkrupp nach Berichten über eine bevorstehende Verschiebung des Börsengangs der Wasserstoff-Sparte Nucera auf "underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Zhang sehe die Nachricht laut einer am Montag vorliegenden Studie als negativ an, sie ändere aber nichts an seiner strukturellen Einschätzung. Der Börsengang scheine sich zu verzögern, statt storniert zu werden, da er laut thyssenkrupp immer noch die bevorzugte Lösung für das Wachstum dieser Sparte sei.Das vorerst geplatzte Listing von Nucera sorge für negative Impulse. Sollte nun ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst werden, trübe sich das Chartbild weiter ein. Neueinsteiger sollten in allen Fällen eine Stabilisierung oberhalb des Mehrjahrestiefs abwarten, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 20.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: