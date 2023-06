Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,45 EUR +1,17% (14.06.2023, 12:23)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,478 EUR +2,05% (14.06.2023, 12:08)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (14.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.thyssenkrupp würden auch am Mittwoch zu den gefragtesten Aktien auf dem Frankfurter Parkett zählen. Grund für die Annäherung ans April-Hoch seien Wortmeldungen, wonach in den kommenden Wochen mit erheblichen Fortschritten bei zentralen Beihilfeverfahren zu rechnen sei. Das Thema Wasserstoff werde damit immer bedeutender für den Essener Stahlriesen.Das sei ganz nach dem Geschmack vieler Anleger: Das milliardenschwere Beihilfeverfahren zum Bau eines klimafreundlicheren Stahlerzeugers bei thyssenkrupp in Duisburg mache nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums Fortschritte. Die Europäische Kommission und das Ministerium hätten sich in den vergangenen Tagen auf zentrale Parameter für die Beihilfegenehmigung für das Projekt "tkH2steel" verständigt, habe am Dienstag aus Ministeriumskreisen verlautet. Dies sei ein zentraler Verfahrensschritt. "Die Grundlagen für die Genehmigungsentscheidung sind damit klar umrissen", habe es geheißen. "Das schafft auch für thyssenkrupp die notwendige Planungssicherheit." Mit der finalen beihilferechtlichen Genehmigung der Kommission sei in den nächsten Wochen zu rechnen.Die Aktie von thyssenkrupp könne vor diesem Hintergrund weiter an Wert gewinnen. Sie nähere sich am Mittwoch weiter dem April-Hoch um 7,75 Euro an, bei dessen Überschreiten mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung zu rechnen sei. Ausgehend vom Oktober-Tief habe sich die Aktie bereits um 80 Prozent verteuert.Deutschlands größter Stahlhersteller thyssenkrupp wolle in Duisburg eine Direktreduktionsanlage mit dazugehörigen Anlagen bauen, die deutlich über zwei Milliarden Euro koste. Sie solle mit klimaneutral erzeugtem Wasserstoff betrieben werden und so den Ausstoß von Treibhausgasen bei der Stahlerzeugung massiv verringern. Das Land NRW und der Bund möchten das Projekt mit insgesamt rund 2 Milliarden Euro fördern. Die beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission stehe aber noch aus. Die Großanlage solle Ende 2026 in Betrieb gehen. Der Bau habe noch nicht begonnen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: thyssenkrupp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link