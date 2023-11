Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: HUGO BOSS.



Aktien der HUGO BOSS befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,03 EUR +6,03% (22.11.2023, 19:34)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,062 EUR +6,64% (22.11.2023, 17:44)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 41 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft.



Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 17.370 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimaeffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts in den USA (Kürzel: TKAMY) gehandelt. (22.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Aktienmarkt habe am Mittwoch seine Gewinne seit Monatsanfang ausgebaut. Dabei sei der DAX am Nachmittag dank eines freundlichen US-Börsenstarts auf den höchsten Stand seit fast drei Monaten gestiegen. Den Sprung über die 16.000-Punkte-Hürde habe er allerdings ganz knapp verpasst. Zwei Punkte unter der psychologisch wichtigen Marke sei Schluss gewesen.Eine erneute Euphorie rund um die starken Quartalszahlen des KI-Kultkonzerns NVIDIA aus den USA sei nach dem Rekordhoch zu Wochenbeginn ausgeblieben. NVIDIA gelte als Vorreiter in der Entwicklung von Chips für Künstliche Intelligenz (KI). Mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 15.958 Punkte sei der DAX aus dem Handel gegangen. Der MDAX habe 0,72 Prozent auf 26.136 Zähler gewonnen und auch europaweit und in den USA seien überwiegend Gewinne verbucht worden."Kann der deutsche Leitindex die Schallmauer zeitnah nicht durchbrechen, dürften trotz des intakten Aufwärtstrends verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen", erwarte Marktanalyst, Konstantin Oldenburger, von CMC Markets. In den kommenden zwei Handelstagen werde dem DAX ein erfolgreicher Sprung über die runde Marke aber wohl schwer gemacht, denn auf Unterstützung von der Wall Street könne wegen des langen Thanksgiving-Wochenendes kaum gehofft werden.Am deutschen Markt seien die Aktien von Bayer im Fokus geblieben. Nach einer Stabilisierung am Vortag hätten sie erneut nachgegeben und mit minus 3,4 Prozent am DAX-Ende geschlossen. Damit seien sie nun auch auf Schlusskursbasis auf den tiefsten Stand seit 2006 gefallen. Nach wie vor wiege der Abbruch einer weit fortgeschrittenen klinischen Studie mit dem Medikamentenhoffnungsträger Asundexian schwer. Ebenfalls belaste weiter auch der jüngste Tiefschlag im US-Glyphosat-Streit.Die Anteile von Symrise hätten sich unterdessen mit einem Kursaufschlag von 2,8 Prozent an die Spitze im DAX gesetzt und ein Hoch seit Ende Mai erklommen. Analystin Lisa De Neve von der US-Bank Morgan Stanley habe die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers zu ihren Favoriten in der Branche erklärt. Bei Symrise seien die Aussichten für Volumenwachstum und eine Erholung der Margen besser als beim Schweizer Konkurrenten Givaudan, habe sie geschrieben.Die Aktionäre des Industrieunternehmens thyssenkrupp sollten trotz milliardenschwerer Abschreibungen auf das Stahlgeschäft eine unveränderte Dividende von 15 Cent je Aktie erhalten. Zudem führe der Konzern bei der geplanten Verselbstständigung der Stahlsparte nach eigenen Angaben "konstruktive und ergebnisoffene Gespräche mit dem Energieunternehmen EPH". Die Papiere seien auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober gestiegen und als MDAX-Spitzenreiter mit plus 6,6 Prozent aus dem Tag gegangen. WKN NCA000 ) hätten sich nach anfänglichen Kursverlusten berappelt und im SDAX um 3,4 Prozent zugelegt. Der Elektrolyse-Spezialist habe seinen Umsatz von Juli bis September dank der Abwicklung des großen Auftragsbestands "stark" gesteigert.Analystenstudien hätten die Aktien von HUGO BOSS zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten befördert. Die Papiere des Modeunternehmens würden nun von der Bank of America (BofA) und der Deutschen Bank mit überdurchschnittlichem Kurspotenzial bewertet. BofA-Analystin, Daria Nasledysheva, halte die positive Geschäftsentwicklung von BOSS für nachhaltig und die Aktie für "zu billig". Laut Michael Kuhn von der Deutschen Bank seien die Marktsorgen rund um BOSS zu pessimistisch. Das Kursplus der Aktie betrug zum Börsenschluss 3,0 Prozent, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Symrise.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Thyssenkrupp, Hugo Boss, Bayer.